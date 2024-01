"La nueva fiscalidad para los pisos turísticos no solo afectará al IBI, también a la basura y el agua"

Gijón ha aprobado una moratoria para nuevos pisos turísticos en Cimadevilla, La Arena y la zona centro, donde hay una mayor concentración. El Ayuntamiento también va a modificar la fiscalidad de estos negocios. El concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador da algunas claves y responde a las críticas de la oposición.

IBI. «Las próximas ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Gijón entrarán en vigor el 1 de enero de 2025 y se empezarán a tramitar el segundo semestre del año actual. Por lo tanto, tenemos unos meses para elaborar y concretar al detalle todas las medidas. No se le escapa a nadie por dónde pueden ir los tiros. El más importante, que en diciembre de 2023 hubo una sentencia del Tribunal Supremo sobre un caso de Oviedo y otro de San Sebastián que claramente califica a las viviendas de uso turístico como una actividad económica o comercial y no como una actividad residencial, que era como estaban consideradas hasta entonces. A raíz de esa sentencia, los ayuntamientos podemos hacer, con la máxima seguridad jurídica, que estas viviendas tributen como lo que ha dicho el Supremo que son, es decir, como una actividad económica. Eso no lo consideramos elevar la presión fiscal, lo consideramos justicia fiscal. La fiscalidad en Gijón es baja y seguirá siendo baja. Y también será baja para estas viviendas, pero será análoga a la de otro negocio de la misma tipología».

Tasas. «El ejemplo más evidente donde se va a modificar la fiscalidad de las viviendas de uso turístico es el Impuesto de Bienes Inmuebles, pero por supuesto que las tasas por ejemplo de recogida de basuras o de abastecimiento de aguas son otras dos que estarán dentro del estudio que debemos de hacer. Una librería, una mercería, una joyería, pagan unas tasas diferentes a las de un piso porque son negocios. Pues una vivienda de uso turístico sobre la cual también se obtienen rendimientos económicos ha de pagar las tasas análogas y no a las de una familia que vive en un piso. Creemos que es un ejemplo palmario de lo que es aplicar la fiscalidad con justicia».

Moratoria. «No podemos hacer una suspensión per sé de la concesión de nuevas licencias. Hacemos una suspensión temporal para disponer de un tiempo para concretar todas las medidas que nos permitan actuar con justicia en este tipo de negocios sin que mientras tanto aumente el problema. Ahora mismo en la zona de moratoria no se pueden conceder nuevas autorizaciones, pero en el futuro no quiere decir que en toda esa zona no se vayan a poder conceder. No se podrán conceder en las secciones censales donde haya unos indicadores de presión que superen el umbral que marquemos, pero puede haber secciones censales donde no exista esa presión; estamos yendo al máximo detalle que podemos obtener, que son fracciones de calles y vamos a poder actuar con ese nivel de detalle, pero para eso necesitamos un cambio legal».

Principado. «En eso necesitamos que el Principado se implique. Le tendemos la mano al Principado para que, con la máxima lealtad, podamos impulsar esa modificación de la Ley de Turismo para habilitar a los Ayuntamientos para poder zonificar, y a través de esa zonificación poder discernir dónde se puede y dónde no conceder una autorización para una nueva vivienda de uso turístico, en función de los indicadores de presión de las viviendas de uso turístico que, por ejemplo, limite el acceso a la residencia habitual de los gijoneses. Esto ya se lo hemos transmitido al Principado, que lo están estudiando. Nuestra intención es poder estar de la mano con ellos y trabajar entre las dos administraciones para que se pueda realizar este cambio que es necesario. Gijón está sufriendo ahora con más intensidad la presión de las viviendas turísticas, pero es cuestión de tiempo que afecte al conjunto del Principado. Creo que el Principado es consciente del problema y el propio presidente del Principado ha dicho que consideraba acertada nuestra moratoria en el centro, la Arena y Cimadevilla».

Otros municipios. «Muy probablemente otros municipios asturianos copien las medidas que estamos adoptando; a Gijón le corresponde liderar en Asturias».

Críticas de IU por no haber suspendido antes las licencias. «Imaginémonos que esta medida se hubiera adoptado hace dos años, por ejemplo, cuando gobernaba IU en Gijón con el PSOE y no adoptaron ninguna medida. Si se hubiera adoptado esa medida, Gijón no hubiera sido, junto con Málaga, la ciudad de toda España que más incremento en el parque de viviendas de uso turístico registró entre 2019 y 2023, justo el periodo en el que gobernaron IU y el PSOE. Es muy fácil decir, pero cuando has tenido la posibilidad de hacer hace muy poco tiempo y no lo hiciste, tienes muy poca legitimidad para decirlo. Este gobierno está formado por dos partidos que venían advirtiendo de este problema y en apenas seis meses ha anunciado medidas y tomado una medida tan contundente como la suspensión de estas comunicaciones».

Réplica al PSOE. «Nos sorprende que el PSOE dude de que se pueda hacer un tratamiento fiscal a los negocios diferente del de las familias con este tema, cuando ellos mismos impusieron en el pasado mandato un IBI especial para determinadas empresas. También nos parece raro que no conozca lo que hace el PSOE en otras ciudades donde gobierna, como Valencia, donde está adoptando medidas similares el pasado mandato».

Estudio. «Del estudio sobre las viviendas de uso turístico que se encargó en el pasado mandato no se informó entonces a la oposición. Nosotros contratamos una actualización y actuamos. Ellos encargaron un estudio y lo dejaron en un cajón».

Críticas. «Aunque la oposición haya salido criticando el plan, lo cierto es que es el primero que hay en Asturias para combatir este fenómeno y además en el Pleno votaron todos a favor».

Ilegales. «Un equipo de trabajo se va a encargar de inspeccionar las viviendas ilegales, porque tenemos una aplicación informática que nos hace un raspado de todas las páginas web que comercializan viviendas de uso turístico. Se va a inspeccionar, se instará a la legalización y se comunicará al Principado para que sancione si no se atiende a los requerimientos. Nuestro plan contempla evitar el intrusismo y que todas las viviendas que se comercialicen estén legalizadas».

Desarrollo turístico. «Creemos que la vivienda de uso turístico es una modalidad de alojamiento vacacional tan válida como cualquier otra, pero lo que queremos es que operen con justicia».

El Llano. «Las viviendas de uso turístico están creciendo bastante porque es el barrio con mayor población de Gijón y con mayor extensión y donde no había casi ninguna, con lo que el porcentaje de crecimiento es elevado, pero no son un problema ni mucho menos. Para que la moratoria no tenga inseguridad jurídica no puedes abusar y por eso no se ha querido extender a toda la ciudad. Jurídicamente es más solvente si sólo se aplica donde existe un problema real a día de hoy».