Antes de tener claro sobre qué iba a tratar el artículo de hoy, a mi mente vinieron esas tres palabras: belleza, negocios y felicidad.

En mi caso personal, la belleza es mi negocio, pero no me gusta el concepto de "hacer negocio con la belleza", cuando eso no está alineado con mis valores sobre la estética honesta, respetuosa, sensata, real… y en definitiva, cuando no está alineada con la belleza con cabeza.

A su vez, la belleza influye en la felicidad, lo dice la psicología, y lo confirmo con lo que cada día vivo en mi centro de belleza y medicina estética. Dentro de unos días participaré en el Congreso Internacional de Estética y Spa, que se celebra en Barcelona, así que estoy inmersa en la preparación de la ponencia. Y cuento esto, porque precisamente en ella explico entre otras cosas, cómo la belleza influye en el bienestar emocional, mental y social de las personas. Está siendo muy bonito prepararlo, porque me hace aún más consciente del papel que juega la estética en la sociedad. Me hace muy feliz. Ahora sí se entiende el título (es que pienso más rápido que escribo).

Este año celebramos nuestro 50º aniversario. 50 años lleva este negocio en Gijón, 50 años de belleza y 50 años de felicidad.

Qué curioso que cuando pienso en medio siglo de algo, me suena a antiguo, a viejo… no me conecta. Porque al menos en este caso, lo antiguo sembró las raíces, la base, pero día a día vivimos en la cumbre de la innovación y la excelencia, eso sí, innovación sensata, con evidencia y acorde a nuestra esencia.

Todo este proceso, para llegar hasta aquí, no ha sido fácil. Pero merece, y mucho, el esfuerzo. Esto me recuerda al ejemplo de hacer una hoguera. La verdad es que nunca la he hecho, pero dicen que para hacer una hoguera en el campo, lo primero que hay que hacer es buscar piedras, hacer un círculo con ellas, después poner unos troncos secos en medio, añadir algo para que prenda y por último, buscar cómo generar la llama para que prenda. Dicen que es relativamente fácil, a mi me parece "complicadillo", la verdad. Y parar mantener el fuego, y una hoguera hermosa está claro que se necesita presencia, cuidado, atención... Todo eso sin contemplar el contexto, en el que puede haber viento o lluvia. Y lo que hace que mantengas presencia, cuidado y atención es saber que si no lo haces, el fuego se apaga. Ahí dejo este ejemplo, como invitación a trasladarlo a muchos otros aspectos de nuestra vida, como un negocio, o los cuidados de belleza. Así que no nos confiemos, no dejemos de cuidar la hoguera. Y ¡que viva la constancia!

La piel necesita atención, cuidado diario y constante, enfocado a lograr los beneficios que estemos buscando. Los resultados no llegan en un día, o en dos. Los resultados llegan con el uso continuado, controlado y revisado, para sacar el máximo partido posible a todo.

Cuanto más se avanza en información destinada al público final, más se retrocede en logros. Sí, así es. Recibo a clientes muy informados, incluso con datos sacados de fuentes fiables, que vienen con listas interminables de preguntas. Contesto con paciencia, criterio y educación, ambas partes lo disfrutamos, como si un hobby se tratara, pero no construye más a nivel piel ni tejidos. Así de claro.

Y ojo que como sucede en otras disciplinas, las controversias y debates son habituales en el mundo belleza por culpa de lo mismo, de tantísima información, y que vivimos en una sociedad de inmediatez en la que encima se exigen verdades absolutas. Entre el blanco y el negro hay una preciosa escala de grises. Lo más sensato desde mi punto de vista es mantenerse alejado de los extremos, analizar la situación y aprender de los debates. Y ante la duda, siempre, siempre, consultar con un profesional de confianza.

