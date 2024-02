Subidas en los costes y fallos en el diseño complican ejecutar la ecomanzana de La Calzada

A punto de cumplirse un año del inicio de las obras el proyecto de ecomanzana de La Calzada está en la cuerda floja. Y con ello sus plazos de ejecución. Algo que no es menor si se tiene en cuenta que es una obra que se apoya en financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –lo que exige el cumplimiento de varios requisitos incluidos los de tiempo– y que no es una obra aislada, ya que está dentro de un paquete de actuaciones que afectan a toda la ciudad y que le han supuesto a Gijón recibir una subvención global de siete millones de euros. No cumplir los plazos en la ecomanzana pone en riesgo el total de la subvención concedida. Un escenario de pérdida, no obstante, que se descarta desde el equipo de gobierno.

Las obras siguen en marcha, pero al Ayuntamiento ya han llegado los problemas de la adjudicataria para cumplir con la totalidad del proyecto y desde el equipo de gobierno se trabaja en un seguimiento milimétrico de la obra y en la búsqueda de alternativas en caso de que la constructora actual no puede completar los trabajos. Ahora mismo, las obras en la calle se mantienen al tiempo que desde los despachos se trabaja en un modificado del proyecto inicial aprobado por la Junta de Gobierno a finales del mes pasado y que es básico para sacar adelanto el proyecto con total garantía. Europa financia esta renovación urbana en el plan de mejoras para la movilidad de Gijón Este modificado busca dar respuesta a problemas encontrados durante la ejecución de los trabajos a lo largo de estos meses y que no se habían tenido en cuenta en el proyecto original diseñado en 2021. Estas deficiencias del diseño inicial han hecho especialmente complicada la realización de la obra, afectada también por el incremento de los costes de todos los suministros necesarios. Algo a lo que no son ajenas el resto de las obras que se hacen en la ciudad y algo a lo que, en este caso concreto, también se busca dar respuesta a través del modificado en curso. La obra de la ecomanzana se adjudicó a la firma Tableros y Puentes en agosto de 2022 por 2,2 millones y un plazo de ejecución de 18 meses. El modificado sobre el que se trabaja ahora supone sumar cerca de medio millón más y cinco meses. En todo caso, una ampliación que cumpliría con el calendario impuesto en la convocatoria donde se aprobó esta ayuda europea. El acta de comprobación del replanteo y comienzo de las obras fue firmada el 11 de enero de 2023 aunque los primeros trabajos no se pudieron ver hasta mediados de marzo. La remodelación completa de las aceras, además de la renovación de la red de alumbrado, la red de saneamiento y la red de abastecimiento junto con la instalación de nuevo mobiliario urbano, retirada de arbolado existente y la creación de nuevas estancias verdes a lo largo de todo el ámbito marcan la actuación dentro del perímetro que fijan las avenidas de La Argentina, Príncipe de Asturias, las Industrias y la calle Los Andes. La idea era explorar en esa zona de La Calzada un nuevo modelo de organización del espacio público y la movilidad a replicar en otros barrios de la ciudad. El Ayuntamiento de Gijón consiguió, durante el anterior mandato municipal, dinero para esta iniciativa dentro de una convocatoria a la que presentó su plan de Zona de Bajas Emisiones de La Calzada e Impulso a la Movilidad Sostenible y Saludable de la Ciudad de Gijón. Se presentó un proyecto con un presupuesto de 9,3 millones y se consiguió una subvención de siete millones de euros. En este paquete están tanto las actuaciones de La Calzada –ecomanzana y zona de bajas emisiones– como el nuevo sistema de alquiler público de bicicletas eléctricas o los proyectos de carriles bus en la avenida de la Costa, Pablo Iglesias, Oviedo y Constitución. Historia de un contrato

7 de junio de 2022 . Una resolución de Alcaldía aprueba el proyecto de obras de la ecomanzana con un presupuesto base de licitación de 2,9 millones (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 18 meses. El proyecto cuanta con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia lo que conlleva el cumplimiento de una serie de exigencias técnicas y temporales.

14 de junio de 2022 . La Junta de Gobierno aprueba el expediente de contratación con el cuadro de características particulares y autoriza unos compromiso de gastos futuros por esos 2,9 millones que se repartían en una estimación 1.957.355 euros para el ejercicio de 2023 y 978.677 para el año 2024.

10 de agosto de 2022 . La Junta de Gobierno aprueba la adjudicación de las obras a la firma Tableros y Puentes en el precio ofertado de 2.237.257,80 euros (IVA incluido). Un nuevo precio que supuso ajustar las anualidades a 1.491.505 euros en 2023 y 745.752 euros en 2024. A la licitación se presentaron ocho ofertas: Cotodisa Obras y Servicios, la UTE formada por Citanias Obras y Servicios, Oca Construcciones y Proyectos y Terra Ingenieros, Sardalla Española, Asch Infraestructuras y Servicios, la UTE de Tableros y Puentes y Ecoasfalt, Alvargonzález Contratas, Compañía General de Construcción Abaldo y la UTE formada por Boprisa y PJR Gestión.

30 de agosto de 2022 . Se formaliza el contrato administrativo.

11 de enero de 2023 . Es la fecha de la firma del acta de comprobación del replanteo y comienzo de las obras.

16 de enero de 2024 . La dirección facultativa de las obras emite informe solicitando autorización para un modificado del proyecto inicial en base a la necesidad de hacer una serie de ajustes por causas sobrevenidas a lo largo de los meses de trabajo. Se necesita, por ejemplo, cambiar el sistema previsto para desmantelar conducciones con fibrocemento de la red de saneamiento por problemas de seguridad al estar demasiado cerca de unas canalizaciones de alta tensión. En ese informe se estima que el presupuesto modificado propuesto sufrirá una alteración al alza respecto al proyecto original de adjudicación de la obra de aproximadamente de un 19,97 %. Eso supone un incremento de 446.926,71 euros € (IVA incluido). Y con ello un plazo de cinco meses tanto para dar cobertura a la redacción y tramitación del modificado como a la ejecución de las obras.

23 de enero de 2024. La Junta de Gobierno da su visto bueno a ese modificado del proyecto inicial.