El "excepcional" Antroxu impulsa un plan para dar más difusión a la cita y captar visitantes

El Antroxu cierra una edición sin quejas. Con Divertia celebrando el «fantástico ambiente» de los últimos días y la patronal hostelera pensando ya en un nuevo programa de difusión que capte más público nacional el año que viene, la oposición tampoco pone pegas a un festejo que, presumen los partidos, «es ya referencia» en el país y permite dar cabida, de manera amena, a reivindicaciones sociales. El edil Oliver Suárez, presidente de Divertia, ultima un balance más detallado para debatirlo con el gobierno local esta semana pero, hasta entonces, destaca que el desfile de charangas ha sido «excepcional» y celebra haber atendido a la «demanda histórica» de los participantes para engrosar la dotación económica de los premios. Por su parte, Otea ya ha decidido que su concurso para los bares crecerá el año que viene, pasando de tres a cinco premios, y que se tratará de hacer una difusión fuera del territorio municipal para captar más turismo.

Suárez se sirve por ahora de su apreciación personal para hacer balance, aunque ultima una reunión formal con su equipo para tener datos más detallados. «Por ahora, yo lo que he visto han sido las calles hasta arriba de gente, mucha participación, y un gran mérito por parte de las charangas y las carrozas. Hubo mucha originalidad en los disfraces este año», asegura. «Pude ver el desfile casi entero y yo creo que la gente se lo pasó bien y todos los comentarios que escuché fueron positivos. Por ahora, las jornadas me han parecido excepcional con todos los niveles», añade el edil, que explica que desde Divertia temían que este año la edición fuese a cerrarse más bien a la baja. «Teníamos la cercanía con las fechas navideñas, pero no se ha notado», celebra.

Suárez, además, defiende la «implicación» de los hosteleros y de la Unión de Comerciantes en sus celebraciones gremiales, un apoyo que considera «fundamental» para «colaborar con el ambiente de carnaval» y que este año ha funcionado «especialmente bien».

Sí espera el edil, no obstante, que tras la reunión de balance desde Divertia, y de acuerdo con el gobierno, puedan empezar a trabajar ya en algunos puntos de mejora. «Ya lo hicimos con la cabalgata y creo que es lo correcto; siempre habrá algo que se pudo haber hecho mejor. Por ahora, me quedo con que pudimos cumplir con la demanda histórica de incrementar los premios de las charangas, porque llevaban años congelados, y se ha podido subir un 40 por ciento para que todos los participantes tengan algún tipo de reconocimiento», concluye. Desde el gobierno local señalaron ayer tomar como propias las valoraciones del edil no adscrito.

Por su parte, Ángel Lorenzo, líder local de Otea, considera que el de este año «ha sido uno de los mejores antroxos» que él recuerda por el «buen hacer» de las charangas, que «se han superado y han dado muchísima vida a la ciudad», y por el ambiente, sobre todo, del fin de semana. «El público ha respondido muy bien a todas las actividades y se ha visto un Gijón con muchísimo ambiente, sobre todo, a partir del sábado», explica. Para la patronal, de hecho, la edición de este año brinda la oportunidad de pensar ya en un plan de difusión más nacional. «Podemos ser el carnaval más importante del norte de España y que eso se traduzca en una gran afluencia de visitantes», asegura Lorenzo, que explica que su equipo ya está trabajando en esta línea para el año que viene: estudian presentar sus jornadas hosteleras fuera de la ciudad y, en cualquier caso, preparar una difusión «con mucha repercusión» para captar clientela de fuera de la región. Mañana, a las 19.00 horas y en la sidrería La Maniega, se entregarán los premios del certamen hostelero, que «han funcionado muy bien».

Los partidos de la oposición, por su parte, tampoco lanza críticas al Antroxu. «Desde el Jueves de Comadres hasta el entierro de la Sardina, las personas que integran las charangas, elaboran las carrozas y desfilan con los disfraces han sido las protagonistas de una fiesta que resume bien el espíritu alegre y participativo de Gijón», señala Carmen Eva Pérez, edil socialista, que defiende el Antroxu como «un evento referencia» y «de interés turístico» en toda Asturias.

Noelia Ordieres, de Izquierda Unida, cree que la celebración mejoró en cuanto se deshizo de la lluvia, e insiste en «la reivindicación política» de las charangas para «dar el tirón de orejas» sobre cuestiones como la proliferación de pisos turístico. «Ha sido un éxito», sostiene. Por último, Olaya Suárez, de Podemos, se centra también en este apartado. «Qué bien que haya tantas charangas y colectivos dispuestos a desfilar en Xixón y qué bueno ver que no se pierde el espíritu reivindicativo junto con el festivo, ahí tenemos a las 6 de La Suiza pidiendo justicia, por ejemplo», asegura la concejala.