Hablan los vecinos del incendio en el portal de Gijón: "Fue una gamberrada de dos chavales"

El portal del número 47 de la carretera Vizcaína lucía hasta hoy empapelado con estraza porque del edificio, en obras en su fachada, entran y salen durante el día operarios con material que puede deteriorar el suelo. Ese papel, que se había colocado como precaución, acabó dando un buen susto a los inquilinos en la noche de este lunes, a hacia las 21.00 horas, cuando se decretó un pequeño incendio en toda la escalera izquierda del portal hasta el primer piso. Dos rápidos residentes de esta planta, no obstante, lograron apagar el foco con cubos de agua antes de que fuese a más, y junto a otro vecino que había visto a dos jóvenes merodear por la zona lograron, también, averiguar que el incendio no fue fortuito, sino una "gamberrada". "Fueron dos chavales de 16 años; uno de ellos nos lo acabó reconociendo ante la Policía", se lamenta Ángel Canal, presidente de la mancomunidad de vecinos, que ayer pidió a los operarios retirar el resto del empapelado para evitar un posible "efecto llamada" a nuevos actos vandálicos.

El reciente episodio del dramático incendio en Valencia, con una decena de víctimas mortales, hizo que el susto de ayer fuese más llamativo. Canal explica que empezó a oler a quemado y que cuando trató de asomarse a la mirilla ya solo se vio humo. Temió, de hecho, que el fuego viniese de la vivienda de en frente. "Automáticamente llamé a la Policía y abrí las ventanas de casa", cuenta. La escalera afectada, sin embargo, es estrecha, y los techos no muy altos, así que el calor del fuego acabó por reventar los cristales de la ventana del rellano en pocos minutos. Un desperfecto que se suma a un foco de luz roto, pero que vino bien. "Por ese hueco ya se empezó a ventilar la humareda y vimos que lo que se estaba quemando eran los papeles del suelo. Mi vecino y yo, con algunos cubos de agua, lo pudimos apagar sin problemas. Fue un susto", señala el presidente.

Los Bomberos, por su parte, se encargaron sobre todo de la ventilación, pero también de evitar cualquier alarma innecesaria en el resto de la mancomunidad, que agrupa a tres portales y, por tanto, a decenas de viviendas. Con el drama de Valencia aún reciente, algunos vecinos, sobre todo en plantas superiores, trataron de bajar por su cuenta al portal, aunque la mayoría se dieron la vuelta a mitad de camino cuando recibieron indicaciones de ello. "A nosotros nos dijeron que nos quedásemos en casa y no hubo problema. En las partes más alejadas apenas nos llegó el humo", cuenta Susana Viña, vecina de otra ala de viviendas de esta mancomunidad. "Creo que la mayoría no llegó a salir y que quienes habían salido de casa se volvieron a meter para adentro. Algunos vecinos que ya estaban fuera sí que no pudieron entrar hasta que terminaron de ventilar todo, pero no duró mucho", completa Canal.

El "misterio" del incendio, además, tardó poco en resolverse. Ayudó que un vecino del inmueble, que fue bombero, supo identificar que su portal no corría peligro y se asomó para ver si veía el origen del fuego. Y vio a dos jóvenes, que se cree que trataron de prender fuego también a otra escalera, mientras "se reía". Los vecinos explican que ambos jóvenes tienen 16 años, que a uno de ellos lo conocen porque es familiar de una residente del inmueble, y que éste les reconoció los hechos delante la Policía Local. Para ahorrarse nuevos sustos, los operarios de la obra de la fachada acabaron de retirar esta mañana el empapelado que no se había visto afectado por el fuego. Una decisión apoyada por los vecinos y por temor a que el incidente, ahora público, pueda "tentar" a otros jóvenes a intentarlo de nuevo.