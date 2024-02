El uso residencial de la estación de Alsa se consolida con un cambio en el Plan General

La moratoria que impedía ejecutar el desarrollo urbanístico del ámbito de la estación de Alsa hasta que no hubiera "una estación de autobuses que pueda acoger la actividad presente" desaparecerá definitivamente del Plan General de Ordenación (PGO). Este es uno de los once ajustes que se van a incorporar al documento basándose en fallos judiciales que estimaron, total o parcialmente, demandas presentadas en su momento contra las condiciones establecidas en las fichas urbanísticas del Plan. A estas once modificaciones se suman otras tres que tienen que ver con el Catálogo Urbanístico, también obligadas por sentencias judiciales, y que tienen su repercusión en el Plan General. La propuesta de incorporación de estas modificaciones se votará en la Comisión de Urbanismo del viernes como paso previo a su paso por el Pleno.

La incorporación al PGO de los cambios producidos por los fallos judiciales dictados se hará a través de un anexo al documento de planeamiento al entender la jefa del servicio administrativo de urbanismo del Ayuntamiento que no es necesario tramitar para ello una modificación puntual del Plan. Esta remodelación del documento se hace efectiva justo cuando se cumplen cinco años de la aprobación definitiva del plan que devolvió la normalidad al urbanismo gijonés tras dos anulaciones consecutivas de los planes anteriores. La aprobación definitiva tuvo lugar en el Pleno el 30 de enero de 2019. Para su entrada en vigor hubo que esperar a que se publicase en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, lo que ocurrió el 14 de febrero.

En siete de los once casos la ejecución del fallo judicial supone incorporar parcelas nuevas a núcleos rurales. En concreto a los de La Fana, Mareo de Baxo-El Granxu (en este caso con dos sentencias sobre dos parcelas), Casares La Veguina, Cimavilla y La Cabaña, La Pontica y Cimavilla y Veriña de Riba. El Monte.

Cambios en el Catálogo

Otra de las sentencias conlleva una modificación en las normas urbanísticas en lo que tiene que ver con las condiciones que se exigían para implantar y desarrollar gasolineras y estaciones de servicio en la ciudad. Desaparecen las limitaciones que se imponían en el Plan sobre ubicaciones y tipologías de parcelas para ubicarlas y, conforme a lo establecido en el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias (ROTU), se concreta la tramitación de un plan especial con el objetivo de analizar las características de cada parcela en la que se propone la instalación.

Y luego están tres sentencias sobre tres fichas urbanísticas concretas. En el caso de la estación de Alsa fue la firma La Bidasotarra, del Grupo Alsa, quien presentó en 2019 un recurso contencioso-administrativo contra el PGO ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. El recurso fue estimado al entender el juez que se condicionaba el desarrollo de la unidad lo que llevó a declarar la nulidad de la condición moratoria establecida en la ficha AUA-029. El PGO establece allí la posibilidad de desarrollar hasta 80 viviendas en una propuesta de bloques de hasta ocho alturas pero condicionado a las condiciones de protección que el Catálogo Urbanístico tiene sobre el edificio de la estación.

El cambio en la ficha AUA-PERI 11B tiene que ver con el denominado Grupo Las Palmeras y en base a una estimación parcial de la demanda se cambia el estudio de detalle por el plan especial como fórmula de desarrollo. También cambia la ficha AAA-El Bibio, que fija el desarrollo de la parcela donde estaba la denominada Casa de ejercicios espirituales "Santa Eulalia" del Arzobispado tras la demanda presentada en su momento por la sociedad Apartamentos el Bibio. El cambio elimina las limitaciones en el régimen de usos que se habían concretado en la ficha como dotacional privado, terciario de hospedaje, comercio, oficinas y servicios personales. En su momento la propiedad tenía previsto hacer allí un hotel de lujo.

En lo que tiene que ver con los cambios en el Catálogo Urbanístico por fallo judicial se excluye una parcela, se anula la ficha que corresponde a Villa Piluchi en el camino de los Robles y se cambia el nivel de protección de integral a parcial en un edificio de la calle Instituto. Todo ello se refleja en el documento que va a Pleno.

Sobre el Plan General de Ordenación aprobado en 2019 se anunciaron 61 recursos contencioso administrativos, aunque las demandas que llegaron a concretarse fueron 45: 38 al Plan General, 3 al Catálogo Urbanístico y 4 a ambos documentos. La mayor parte de las sentencias fueron desestimatorias lo que consolidó el documento.

Por otro lado, a la comisión de Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente va también este viernes un estudio de detalle sobre la unida de actuación que conforma el espacio entre la carretera del Obispo, el camín de la Nozaleda y la autovía A-8, una operación de vivienda unifamiliar. Y tendrá lugar la comparecencia del edil de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles, pedida por IU para hablar sobre Emulsa.