"Hemos invertido 850.000 euros en la zona rural y hecho obras en catorce parroquias"

Gilberto Villoria Palacios (Riosa, 1967) es el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales. Su despacho, en la segunda planta de la Casa Rosada, está apenas a cinco metros de donde se encontraba el que tenía cuando era jefe de sección de Brigadas para las obras en la zona rural. El impulso a los trabajos en las parroquias es lo que le llevó a meterse en política.

–¿Cómo han sido estos casi ocho meses de gobierno en cuanto a actuaciones en la zona rural?

–Uno de los motivos por los que di el salto a la política era para trabajar por las parroquias, con las que me siento vinculado. Hemos invertido en estos ocho meses 850.000 euros frente al cero del PSOE para la zona rural en sus presupuestos de 2023.

–¿Qué han realizado?

–En este tiempo hemos actuado en 14 de las 25 parroquias, con obras para ensanchar y pavimentar y estabilizar caminos y otras actuaciones. En breve vamos a renovar aceras en Pescadores y la obra comprometida en Distritos de renovación de la señalización en cuanto a toponimia. También hemos adjudicado en tiempo récord el contrato de desbroce y limpieza de infraestructuras rurales, que era un compromiso de campaña. Queríamos duplicarlo y lo hemos multiplicado por 2,27. Hemos pasado de atender 400 kilómetros a 908 de márgenes de camino.

–¿Qué hay de las catas de fluorita?

–Hay varios expedientes. Vigilamos que se cumplan las condiciones de la licencia.

–¿Los propietarios de las fincas privadas pueden negarse a las catas?

–Sí. Se les abona un importe por permitir la cata, pero tienen la última palabra.

–Poco puede hacer el Ayuntamiento si la empresa cumple.

–Es una actividad regulada por Explotaciones mineras del Principados y regulamos la licencia de los sondeos. Vigilamos que se cumplan las condiciones y, por ahora, no constan incumplimientos, ni tampoco quejas. Si se incumple, pararemos.

–Naval Azul es su gran apuesta.

–Es un proyecto que quedará para la historia. En el próximo Pleno aprobaremos la adquisición de los terrenos. Para agosto o septiembre se escriturarán como municipales y entonces podremos iniciar el Plan Especial que requiere la modificación del ámbito. En ese periodo haremos el proyecto de urbanización y creo que a finales del mandato estaremos en obras. Dudo que se puedan adelantar los plazos, la tramitación de la modificación del Plan es compleja y lleva meses. No podemos empezarla porque no somos los titulares de ese terreno. Hay que tenerlo escriturado.

–¿Puede concretar qué habrá?

–Aún no. Está en estudio y se darán mil vueltas. Está claro que el frente costero será un paseo marítimo comunicado con Poniente, y los usos serán para industria limpia vinculada al mar, compatible con otros usos, como los hosteleros para dar vida diurna y nocturna, que no sea un recinto cerrado. El proyecto está en una fase inicial y seguro que hay que renunciar a alguna cosa y surgirán otras nuevas hasta ver materializado el Plan Especial y el proyecto de urbanización.

–¿Qué plazos hay para Tabacalera?

–Está hecha la estabilización del edificio histórico. Es un lugar que reúne toda esencia de Gijón. Tenemos que redactar, y ya en nada nos lo van a entregar, el proyecto de adecuación a los usos museísticos. A la vez, eso va con el proyecto de nuevos edificios con usos hosteleros, salón de actos y oficina y demás. Nos entregan el proyecto en abril y la licitación serán ocho meses. Empezaríamos a ejecutar la obra en el primer trimestre de 2025 y durarán seguro dos años. La idea es que en enero de 2027 la obra esté ejecutada y abrir a finales del mandato.

–¿Qué hay del soterramiento del paseo del Muro?

–Estamos preparando los pliegos para la asistencia técnica que estudie su visibilidad y su alcance. Hay 100.000 euros en presupuestos y los vamos a gastar para ver si es posible, cómo y hasta dónde.

–¿Y del vial de Jove?

–Es un asunto fundamental por las implicaciones para la salud que tiene. Vamos a presionar al Ministerio para que los plazos se agilicen todo lo posible. Ya hubo bastantes demoras.

–Está también con la ampliación del Parque Científico y Tecnológico.

–Nos entregan el proyecto este mes y vamos a licitar la adjudicación de las obras en abril. Durará seis meses, así que a final de año las obras estarán en ejecución.

–La Ecomanzana dio problemas.

–El ritmo de ejecución era muy lento, habían consumido un año y solo se había ejecutado un 20 por ciento. Nos reunimos con la empresa varias veces para lograr avances. Metieron muchos equipos y reforzaron la plantilla. Abrieron tajos en cinco calles y abrirán uno más en la calle Venezuela. La prórroga es hasta el 31 de diciembre, el límite para justificar la obra ejecutada ante los fondos europeos.

–Hubo un modificado.

–Se preveía cambiar la red de saneamiento con excavación en zanja. Eso era complicado porque hay una red de alta y baja tensión soterrada. Hemos cambiado esa técnica por la tecnología de manga. Es más cara pero más ágil. Ante todas estas negociaciones, la empresa ha respondido imprimiendo un ritmo con el que somos optimistas. Nos transmiten que se pueden llegar. Hay que suplir el retraso y el ritmo de aquí a final de año debe ser alto.

–La plataforma única de La Serena es una de las apuestas.

–Está en redacción y tenemos que licitar este año. Costará cerca de un millón. En presupuestos hay 150.000 euros. Queremos empezar este año y estar en ejecución y terminar a lo largo del que viene.

–Los vecinos son pesimistas con las obras de Pablo Iglesias.

–El plazo es hasta el 8 de abril. Tenemos reuniones constantes con la empresa, la última el lunes. Apuran y están recuperando el tiempo perdido. Está claro que las obras siempre se complican, pero eso es el día a día y la gestión de las mismas. No se les va a conceder ninguna prórroga. Se debe entregar el 8 de abril y soy optimista con ello. Creo que van a llegar. La empresa se está esforzando, pero saben que si no es así habrá penalizaciones.

–¿De cuánto?

–Suman más de 18.000 euros por mes de demora. Una tónica que queremos seguir en el mandato tiene que ver con la conciliación entre los usos peatonales y mantener los negocios en funcionamiento. También queremos incidir en los plazos, porque aumentarlos incrementa los inconvenientes. Las empresas deben saber que, cuando se licita, tienen que poner los medios para llegar al plazo. No vamos a conceder prórrogas por sistema, que era una práctica habitual.

–¿Cómo va la colocación de terrazas?

–Están autorizadas las de la acera norte. Sin elementos fijos, solo mesas y sillas, porque aún hay que plantar árboles.

–Los alumnos del colegio Rey Pelayo se preguntan cuándo podrán volver a clase.

–Ahí hay mucho que hablar. Hay un informe externo de Cadesa que decía que fue el forjado sanitario de la planta baja el que cedió. También, que el resto de la estructura presentaba defectos importantes. Entendíamos que el Principado no solo tenía que reparar el forjado, sino también el refuerzo estructural. En una reunión con ellos, solo asumían la planta baja. Fue cuando acordamos que íbamos nosotros a licitar el proyecto conjunto haciendo una separata para el proyecto estructural y que, con eso terminado, luego decidíamos quién paga cada qué.

–Prosiga.

–El Principado nos sorprendió sacando la parte de ellos a licitación. Aún no conozco el alcance de esta licitación. Creo que es solo el forjado sanitario. De todas formas, ante la duda, cuando licitamos la redacción del proyecto pusimos en el pliego de ofertas que la parte estructural estaba a expensas de la actuación del Principado. Estamos redactando el proyecto y espero que la consejería nos dé la información en breve para definir qué parte hacen ellos y el resto hacerlo nosotros, junto con la reforma con fondos europeos, para los que no hay problemas de plazos.

–¿Hay prórroga del Ministerio para los colegios de Los Campos y Castiello?

–Se solicitaron los fondos europeos con plazos imposibles de cumplir. Había que tener la obra ejecutada en septiembre y acabamos de recibir el proyecto de Castiello y en dos semanas el de Los Campos. A partir de ahí, tenemos que licitar la obra, que lleva seis meses, y a final de año empezar a ejecutar. El Ministerio me dijo en primera persona que la pauta dada para presentar proyectos es que estuvieran muy maduros o incluso en ejecución. Se presentaron proyectos muy vagos.

–Explíquese.

–Se ha reiterado la prórroga. El viernes Jaime Fernández-Paíno (director general de Alcaldía) mantuvo una reunión con el Ministerio en la que no nos dicen ni que no, ni que sí. Somos optimistas y seguimos dando pasos. Vamos a iniciar la licitación de Castiello y cuando recibamos el proyecto de Los Campos, igual. Si no fuéramos optimistas no seguiríamos adelante porque vamos a pagar cerca de 400.000 euros por cada uno de los proyectos.

–¿Y si no hay prórroga?

–Sin prórroga son inasumibles. No podemos gastar casi diez millones en dos colegios con las necesidades de los demás. La decisión no es solo mía, pero mi criterio, en el caso poco probable de que no nos concedan la prórroga, es no gastar ese dinero habiendo cuestiones elementales por cubrir.