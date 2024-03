"No hay nada al azar ni en los perfiles ni en las cuotas, estoy contentísimo con el equipo, creo que cumple todo lo que quisimos buscar. Por una parte, cumple los perfiles profesionales, hay economistas, abogados, ingenieros, arquitectos, que era lo que buscábamos para poder desarrollar el programa. Son todas personas de reconocido prestigio en su trabajo y, más importante, además de lo profesional, somos todos grupistas de sangre y de corazón. Esto último para mí fue algo muy importante, pesa más esto que lo otro". Joaquín Miranda, uno de los tres candidatos a presidir el Grupo de Cultura Covadonga, resumió ayer con estas palabras las características del equipo que ha elegido para acompañarle en la directiva grupista si vencen en las elecciones de la entidad deportiva.

Miranda presenta un equipo paritario y con siete directivos actuales del Grupo / M. C.

Esta candidatura se presentó ayer en un acto que tuvo lugar en un restaurante de Somió y en el que los otros integrantes de la candidatura tampoco ahorraron en elogios hacia quien la encabeza. Se trata de una candidatura paritaria, con nueve hombres y nueve mujeres. De las 18 personas que la integran, siete ya forman parte de la directiva saliente. Miranda también ha optado por contar con "un tercio de gente más joven y dos tercios más veteranos. Perfiles que completen lo que se puede hacer, pensando en las parcelas del club".

Los siete integrantes de la candidatura que proceden de la directiva saliente son, además del propio Joaquín Miranda, Begoña Fernández Espasande (directora financiera de Emtusa), Elena Martín Rodrigo (arquitecta experta en eficiencia energética), Pedro Carrillo Herrero (miembro de la directiva de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias), Iván Pidal Meana (director de atención sanitaria y salud pública del Área Sanitaria V de Asturias), Carlos Manjarín (empresario) y Manuel García Tello (funcionario).

Entre las nuevas incorporaciones figuran la medallista olímpica y actual miembro del cuerpo técnico del equipo nacional absoluto de balonmano, Jessica Alonso Bernardo –quien ayer no pudo asistir al acto por encontrarse fuera de Gijón–; la abogada Mavi Cuesta, hija de Janel Cuesta; la profesora de secundaria Cristina Liñero, hija de José Manuel Liñero; así como el exdirectivo grupista Tasio del Reguero; y el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Avilés y director territorial para el noroeste de España del Banco Sabadell, Alfredo Fernández Santos.

También el abogado y exdirector general de la Autoridad Portuaria de Gijón, José Luis Barettino; la ingeniera y química Ana Villanueva; la licenciada en dirección y administración de empresas, Reyes Ceñal; el ingeniero de obras públicas y aparejador, Juan Pablo Castro Herrero; así como Ana Echenique, encargada de relaciones institucionales en una entidad financiera. Completa la candidatura la abogada Nuria Pulgar Suárez, que ayer desveló que otro de los dos candidatos a presidente, cuya identidad no quiso revelar, también le había ofrecido formar parte de su lista, decantándose por Joaquín Miranda. Miranda por su parte apuntó que están todos con los que ha querido contar: "No hay nadie que me haya fallado".

Un mandato "de obras"

Tras haber conseguido ya los avales y haber presentado públicamente la candidatura, el siguiente paso es elaborar el programa electoral que están "perfilando" y que a grandes rasgos incluirá la "reordenación de instalaciones, poniendo el acento en Mareo y en La Torriente; ahorro energético; seguir con temas de transparencia y participación; o ampliar cuestiones de salud", entre otros asuntos.

Para Miranda, una de las claves del nuevo mandato, si sale elegido, es que "van a ser cuatro años en los que hay que hacer cosas, porque evidentemente hay que reordenar espacios y hay que mantener las instalaciones. Igual que cualquier casa con 25 años de antigüedad, va a ser un periodo de obras. Hay dinero y hay capacidad de endeudamiento, porque el año que viene terminamos todos los préstamos, excepto el hipotecario de La Torriente", destacó Miranda, tesorero de la directiva saliente.

Miranda mencionó las buenas relaciones que mantiene con los otros dos aspirantes al cargo, José Carlos Fernández Sarasola y Luis Mitre, y destacó de su experiencia durante la precampaña que "sabía lo grande que era el Grupo, pero ahora lo veo incluso más". Aseguró que en estas semanas de precampaña "siento el cariño de la gente, que me encuentro por la calle y me da ánimos". La candidatura informará a los socios sobre sus propuestas en una carpa en el Grupo.