Así será el nuevo carril bici de Fomento en Gijón, que permitirá mantener los dos viales para los coches

Las obras del carril bici de Fomento comenzarán en septiembre. Esa es la intención del gobierno local, que ya tiene redactado el proyecto para sacar de la acera el itinerario ciclista de la calle Rodríguez San Pedro y llevarlo a la carretera. El plan, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA, proyecta un vial segregado, al estilo de el del paseo del Muro, con aglomerado rojo, separadores y diferenciado de los aparcamientos. El nuevo espacio para las bicis confluye desde la plaza del Marqués hasta el Museo del Ferrocarril. Para salvar el tramo de los Jardines de la Reina se cuenta con eliminar uno de los dos carriles para vehículos que hay en dirección a Marqués de San Esteban desde la calle Muelle de Oriente, así como eliminar la mediana. El vial ciclista irá por el margen derecho de la carretera, el más próximo al mar; una modificación que obligará a cambiar las zonas de estacionamiento, que pasarán de estar en batería a en línea –a excepción de las de movilidad reducida–, lo que hará que se pierdan plazas. Eso sí, se mantendrán en el mismo lado de la calzada y permitirán que la vía siga teniendo dos carriles para la circulación. Se estima que el proyecto tendrá un coste de 612.000 euros.

El proyecto municipal, explican las fuentes consultadas, está ya listo y desde el Ayuntamiento han iniciado conversaciones con la Autoridad Portuaria para conseguir los permisos para empezar con la obra. Toda la acera de Rodríguez San Pedro, así como su mantenimiento, depende del Puerto. Una vez conseguido este permiso, el plazo para lograr la contratación se estima de cinco meses. La idea es empezar con las obras a finales en verano, como tarde en septiembre. Este nuevo carril bici cuenta con financiación de fondos europeos, por lo que los plazos son ajustados. La actuación tiene que estar finiquitada, como tarde, el 24 de diciembre. De lo contrario, se perdería este espaldarazo económico.

Para salvar los Jardines de la Reina se plantea eliminar el doble carril en la calle Muelle de Oriente

La creación de un carril bici exclusivo en Fomento lleva siendo una petición recurrente de los usuarios del vial actual, que va por la acera, y que es fruto de no pocos inconvenientes tanto para los peatones, como para los propios ciclistas. No solo por los baches, sino también porque hay puntos excesivamente estrechos y donde hay poca visibilidad. La obra tiene financiación de Europa, vinculada a la Zona de Bajas Emisiones de La Calzada. El presupuesto total, contando las nuevas plazas de aparcamiento que se harán en el entorno del Museo del Ferrocarril para compensar las que se perderán en la calle Rodríguez San Pedro, es de 612.000 euros. Las dos actuaciones van por separado. Primero se acometerá el carril bici, que se entiende como prioridad por los fondos.

Estas mismas fuentes consultadas explican que, desde la concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales se entiende que los trabajos no son excesivamente complicados y que, aunque no se contara con los fondos europeos también se intentaría sacar adelante, puesto que se entiende como una prioridad. El proyecto ya está listo y las decisiones tomadas. El carril bici de Rodríguez San Pedro irá separado de la zona de aparcamientos y estará a cota de calzada, no de acera. Una de las dificultades era salvar los Jardines de la Reina. Eran conocidos los problemas en la zona de Las Letronas, donde sobre todo por el verano, pero ya en más épocas del año, la circulación era complicada debido a la acumulación de turistas sacándose fotos y ocupando el trazado actual de la zona reservada a ciclistas.

Para salvar los Jardines de la Reina se cuenta con eliminar unos de los dos carriles que hay en la calle Muelle de Oriente y que confluyen en uno solo cuando se circula en dirección a la calle Marqués de San Esteban. La mediana de este punto también desaparece. Ya en la calle Rodríguez San Pedro, los aparcamientos que hay en batería pasarán a ser en cordón y en la misma zona en la que ya están. El espacio liberado se emplea para el carril bici que tendrá separadores como los del paseo del Muro. Las únicas plazas que se van a quedar en batería son las que hay de movilidad reducida. Hubo una reclamación de la ONG Cocemfe, que lucha por conseguir una sociedad inclusiva, al respecto. Se mantiene así porque de quedar de otra forma, el conductor con problemas de movilidad se bajaría en la zona de tráfico. Dichas plazas se protegen con una "chicane".

El gobierno local quiere empezar con las obras en septiembre para no entorpecer en plena temporada alta una zona de mucho tránsito. Este nuevo tramo de carril bici entroncará con el que nace ya en la avenida de José Manuel Palacio y va hacia la zona Oeste.