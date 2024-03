Las europeas retrasan el congreso del PP de Gijón hasta el segundo semestre del año

La celebración de elecciones europeas a principios de junio ha llevado a la dirección regional del PP a decidir posponer hasta después de esa fecha la celebración del congreso local del partido en Gijón, un cónclave en el que está por ver si se logra conformar una candidatura única o hay una confrontación de varias. De momento, el actual presidente del partido en la ciudad, el senador Pablo González, y José Manuel del Pino, miembro de la junta local y del comité regional, están preparados para disputarse el apoyo mayoritario de la militancia. Por otra parte, varios concejales del PP de Gijón ya han expresado su preferencia porque sea la portavoz municipal, Ángela Pumariega, la que tome las riendas del partido en la ciudad para evitar la bicefalia actual.

De mano, la portavoz del grupo municipal se ha mostrado reacia a las sugerencias de sus ediles (algunos de los cuales no le harían ascos a ostentar cargos orgánicos de relevancia en la próxima directiva), al preferir centrarse en su labor institucional como vicealcaldesa. Un no claro, pero que tampoco hace desistir a quienes la intentan promover, que recuerdan que en su día también empezó mostrando reticencias a ser la abanderada municipal del partido y las tornas acabaron cambiando. Por su parte, desde el entorno de Pablo González, en cambio, se plantea una solución alternativa, como es que la propia Pumariega sea la número dos de la candidatura que encabece el senador para repetir como presidente del PP gijonés.

En el desenlace tendrá peso la postura que adopte la dirección regional, que formalmente se viene mostrando neutral en cuanto a los congresos locales. En el caso de que finalmente Pumariega tuviera que dar el paso y postularse como candidata a la presidencia del PP de Gijón, el actual presidente local del partido se haría a un lado, según sus afines.

Las mismas fuentes también ponen en valor las críticas del presidente local del PP a determinadas decisiones del gobierno local gijonés, liderado por Foro Asturias, al considerar que los concejales del PP no pueden pronunciarse con tanta claridad al formar parte del ejecutivo municipal de coalición. En ese sentido, sostienen que los pronunciamientos públicos de Pablo González no pueden interpretarse en clave interna del PP. Eso precisamente es lo que se interpreta desde otros ámbitos del partido, que consideran que con sus críticas, Pablo González trata de disuadir a Pumariega de que pudiera cambiar de opinión respecto a su decisión de no postularse como candidata a tomar las riendas del partido en la ciudad al ver a la portavoz municipal como su principal rival en ese sentido. Objetivo que se suma, no ponen en duda, al de alancear a Foro Asturias, con cuyos dirigentes Pablo González no mantiene buena sintonía. Fuentes del grupo municipal abogan por huir de polémicas estériles y velar por la estabilidad del pacto de gobierno.

Personas vinculadas a diversas sensibilidades del PP de Gijón consideran que la celebración de elecciones europeas a principios de junio es meramente la excusa para posponer la celebración del congreso local, ganando tiempo para intentar muñir una candidatura unitaria. En ese sentido, recuerdan que en noviembre, cuando se celebró el congreso autonómico, ya se conocía la fecha de los comicios europeos y que otros congresos locales en diversos municipios asturianos ya se han celebrado desde entonces, algo que también podía haber acontecido en Gijón. No es el único congreso local pendiente. Oviedo, Avilés y Siero están en la misma situación.

Sobre el papel, los congresos para renovar todas las juntas locales se tendrían que celebrar dentro de los seis meses siguientes al autonómico, si bien los estatutos del partido permiten posponerlos por la convocatoria de elecciones, como ocurre con las europeas.

Con este nuevo aplazamiento llueve sobre mojado. El 7 de febrero se cumplieron nueve años desde que el PP de Gijón celebró su último congreso, en 2015, en el que fue elegido presidente Mariano Marín. El siguiente hubiera tocado en la misma fecha de 2019, con lo que el partido lleva más de cinco años sin dar voz a los afiliados para renovar su junta local, varios de ellos bastante convulsos.

Que el próximo congreso local cuente o no con una lista unitaria dependerá también de José Manuel del Pino, quien lleva recabando apoyos desde 2022 para postularse, no sólo entre militantes veteranos sino también entre los de nueva incorporación al partido. Que fuera a dar un paso atrás para ir a una lista de integración no dependería tanto de la persona que la encabezara como de que se produzca un cambio, con una candidatura de renovación sin designaciones a dedo, explican algunos de los que lo respaldan.

Los afines a la diputada Mercedes Fernández están por su parte analizando sus cartas para el caso de que tuviera lugar un congreso con la confrontación de varios candidatos. Presentar uno propio o negociar el apoyo a otro de los aspirantes son las dos alternativas que tienen sobre la mesa.