Savia nueva para La Calzada con el primer minibosque

"Nos gusta estar ayudando al medio ambiente. Así nos damos cuenta de que Gijón y Asturias están muy contaminados". Con estas palabras se expresó María Díez, una de las alumnas del colegio Miguel de Cervantes que ayer, junto a otro grupo del Federico García Lorca, realizaron la plantación del primer minibosque por el método Miyawaki, situado en la parte trasera de la torre Horizon. "Notamos que acaban siendo ellos quienes hacen de educadores ambientales para sus padres y abuelos", destacó el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, el popular Rodrigo Pintueles, sobre una acción que forma parte del proyecto "Gijón Ecorresiliente" y que planea colocar 15.000 ejemplares de especies arbóreas y arbustivas a lo largo de 5.000 metros cuadrados en La Calzada, Viesques y Moreda. Los encargados de instalarlos serán más de 800 escolares de diez colegios.

Alumnos de 4.º A del Cervantes, ayer, trasladando ejemplares arbóreos y arbustivos durante la plantación del primer minibosque, en el parque Pololo. | M. León / Nico Martínez

Pese a la lluvia y el barro, más de un centenar de estudiantes se dieron cita por la mañana en el parque Pololo para plantar 1.600 ejemplares de especies de la región atlántica como carbayos, fresnos, tilos o sauces. Contaron con la ayuda de seis profesionales de Vegapresas. "Queremos recrear un ecosistema forestal real de Asturias", aseguró Zuzana Ferencova, investigadora del Jardín Botánico Atlántico y responsable de esta área de "Gijón Ecorresiliente".

Los primeros en aparecer fueron los alumnos del colegio Miguel de Cervantes. "Ven que están aportando su granito de arena a la sociedad. En vez de memorizar, ellos lo llevan a la práctica", comentó Pamela González, tutora de la clase de 4.º A. Julio Javier Fernández, junto a Luis Alberto Feliz, Daniel Lastra, Diego Santiago y Lorena Camacho, formaron un grupo para plantar sus correspondientes árboles. "Está siendo difícil, pero la lluvia lo hace más divertido porque nos manchamos con los charcos", señaló Fernández.

También aparecieron los alumnos de 3.º de Primaria, entre los que se encontraba Carla Felgueroso, que afirmó que a partir de ahora acudirá con frecuencia para observar el crecimiento de su creación. En esta cuestión hizo hincapié la responsable del servicio municipal de Parques y Jardines, Marta Nosti. "Se pretende que no sea una plantación al uso de poner un árbol y marchar y no saber más", sostuvo Nosti. Más tarde llegaron veintinueve alumnos del colegio Federico García Lorca junto a su directora, Yolanda Fernández. "Todo lo que sea actividad manipulativa queda mucho mejor que la propia teoría", manifestó Fernández, antes de explicar que "venían mentalizados de que se podrían embarrar. No tienen problema".

Hoy continúan las labores en La Calzada, en la calle de Campón, con grupos del colegio Miguel de Cervantes, Martínez Torner y del IES Padre Feijoo. Mañana será el turno de los Pericones, Montedeva y Virgen Mediadora, que se desplazarán al parque fluvial de Viesques para instalar 1200 plantones. El jueves terminará la actividad en Moreda con alumnos del Miguel Hernández y del Emilio Alarcos.