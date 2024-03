La Plataforma sopesa manifestarse contra la contaminación

Los miembros de la Plataforma contra la Contaminación de Gijón se reunieron ayer en el Ateneo de La Calzada para tratar problemas que "se van acumulando y vemos que no se toman soluciones al respecto", explica José Luis Rodríguez Peón, uno de los integrantes presentes. Entre las principales preocupaciones, Rodríguez destaca la gestión del CSR en Cogersa. "Lo podrán llamar como quieran, pero no deja de ser una quema de basuras", denuncia, antes de poner el foco en que "las pilas de carbón en el Puerto están entrando en combustión". También inciden en que "nos preocupa mucho el paso de cientos de camiones cargados con todo tipo de mercancías peligrosas por zonas tan habitadas como la avenida del Príncipe de Asturias". Por estas razones, la Plataforma se reunirá con la Federación de Asociaciones Vecinales de la zona urbana (FAV) el día 19 de marzo, donde sopesan empezar a programar una movilización. "Viendo lo que está pasando, no nos queda más remedio que actuar", añade Rodríguez.