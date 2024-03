Pasión musical por una buena causa: "Gijón es una ciudad muy solidaria"

El cierre, como no podía de ser de otra manera, llegó con el himno popular de Gijón, con el "Gijón del alma" interpretado por su autor, Víctor el de Cimadevilla, con el resto de artistas acompañándolo en los coros, y con todo el teatro Jovellanos vibrando y emocionándose tras un par de horas muy intensas, en una gala solidaria organizada por el grupo MSCLE, en el que más de una veintena de artistas actuaron dentro de un concierto solidario para recaudar fondos para la Cocina Económica. "Gijón es una ciudad muy solidaria. Es impresionante el apoyo que nos dan. Gracias por habernos elegido para ayudarnos con este concierto", destacó durante su intervención Juan Antonio Cano, voluntario de la Cocina Económica.

Desde la entidad solidaria subrayaron que en el mes de febrero realizaron 19.000 servicios, lo que supusieron 1.500 más que el mismo mes del año anterior. De ahí la importancia de recibir esta aportación económica de MSCLE, un colectivo con una treintena de profesionales de distintos ámbitos a los que les apasiona la música.

Público asistente al concierto en el teatro Jovellanos. / Juan Plaza

"Teníamos muchas ganas de hacer este concierto en favor de la Cocina Económica, consideramos que es algo muy importante para concienciarnos de que hay muchas personas en situación vulnerable", apuntó durante su discurso de bienvenida Margarita Collado, presidenta de MSCLE. "Entrar en la Cocina Económica es un baño de realidad que todos deberíamos conocer", añadió.

En las casi dos horas de concierto hubo un denominador común, la presencia de Inmaculada Suárez al piano, Luis de Diego a la guitarra y Miguel Ángel de Diego en los teclados y la dirección musical. Fueron poco a poco pasando los artistas, presentados todos ellos por Laude Martínez, que condujo la gala, para interpretar diferentes temas, muy conocidos por el público, que entonó y tarareó la mayor parte de ellos.

Abrió la velada Santi Labra, que acompañado de Pedro Infante y Perico Lantero interpretó el tema mexicano "Fallaste corazón". Luis Oro "El Fonta" y Jorge Caldevilla deleitaron a continuación a los asistentes con el tango "Cuesta abajo". Y fueron sucediéndose las actuaciones, con Luismi Campomanes y Rafa Palacio con "Lucía", de Serrat; el tributo a Nino Bravo con "Noelia" en la voz de Javier Martínez; o uno de los momentos más divertidos, cuando Laude Martínez hizo que el público cantase "a capella" "El hombre del piano", tras cantarlo Margarita Collado y Juan Carlos Martínez.

Por la izquierda, Santi Labra, acompañado de Pedro Infante y Perico Lantero, durante su actuación. / Juan Plaza

Silvia Izquierdo se transformó en Ana Torroja con las canciones de "Mecano"; Mariano Hebrero y Rafa Cimas en Miguel Ríos; o Manolo Egocheaga y Alfonso Cepedal en Joaquín Sabina; antes de llegar a los instantes finales, en los que la popular cantante Mina Longo interpretó los temas "Si nos dejan", "Como han pasado los años" y el "I always love of you".

El broche llegó por medio de Víctor el de Cimadevilla, despidiéndose así otro intenso encuentro musical de MSCLE. "Ninguno somos profesionales de la música, pero sí apasionados, que nos reunimos una vez al mes por lo menos para disfrutarla", recalcó Collado.