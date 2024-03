El Reina Sofía adquiere en ARCO dos ovnis del gijonés Armando

Dos ovnis del genial Armando Suárez (Gijón, 1928-2002) figuran entre las 30 obras de 22 artistas que el Museo Reina Sofía acaba de adquirir en ARCO. El valor total de las compras suma 553.753,5 euros y en su gran mayoría (17 creadoras) son obras realizadas por mujeres. El caso de Armando, al margen de este criterio, se enmarca, explicó el museo, en las líneas de investigación del Reina Sofía sobre las prácticas psiquiátricas y su vinculación con la creación artística y la cultura.

En ese sentido, cabe destacar que Armando Suárez sufrió un brote psicótico a los 25 años que le obligó a abandonar su profesión de perito industrial y que se refugió en la pintura, también como terapia. Su figuración expresionista le emparenta con Antonio Suárez o Camín, con los que llegó a compartir exposición. Dentro de su producción, los ovnis son una obsesión que aparece a partir de los años sesenta.

En la colección personal de Armado, explica el museo, se pueden encontrar numerosos recortes de prensa de avistamientos y supuestos encuentros con seres de otros planetas. «A través de estas obras», apunta un comunicado del Reina Sofía, «Armando puede que exprese su relación con un mundo que no comprende, o más bien, donde él no es comprendido. En un momento en el que los tratamientos psiquiátricos eran especialmente agresivos, y a la pintura no se la asignaba ninguna capacidad terapéutica, Armando decidió refugiarse en ella y utilizarla como medio de expresión personal».

Obra de 1970 comprada por el reina Sofía. / LNE

Aunque muchasde sus notas personales recogen revelaciones de seres superiores que él va recibiendo y que lo alertan de catástrofes mundiales, su pintura se circunscribe a un ámbito meramente descriptivo de fenómenos celestes en los que los ovnis son pura plástica y elemento del paisaje, medio objetos volantes, medio lunas, estrellas o planetas.

Por otra parte, dentro de las adquisiciones de ARCO, la Fundación María Cristina Masaveu Peterson anunció la compra obra de Luis Gordillo, Oteiza, Roberto Diago, David Nash, Manolo Paz, Eugenio Ampudia, Joi Murugavell, Juan Asensio y Marria Pratsl.