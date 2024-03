"Casi me comen viva": una atleta sufre en Gijón el brutal ataque de dos perros, ahuyentados con disparos al aire

Carmen Corujo tiene 67 y lleva 40 años dedicada al atletismo y cuenta que, lo que le sucedió este sábado, nunca le había pasado. Lo que le sucedió fue que resultó víctima de un brutal ataque de dos perros mientras corría sobre las nueve de la mañana en la zona de Tremañes, cerca de los campos de La Braña. La mujer llevaba apenas tres kilómetros de recorrido cuando, explica, dos canes de raza peligrosa, dos pastores alemanes cruzados con pitt bull, le salieron a su encuentro y la emprendieron con ella a mordiscos. "Casi me comen viva", contó esta noche, aún ingresada en el Hospital de Cabueñes, a donde fue trasladada después de que un conductor que pasaba por la zona la socorriera.

Su relato del ataque es duro. "Sentí que tenía a los dos perros pegada a mí y me empezaron a ladrar. Traté de apartarlos, pero no hacía caso", explica. "Uno me enganchó de la pierna, me empezó a morder y el otro me atacó en la otra pierna", explica la deportista, que trató de zafarse del ataque dándoles golpes con la mochila que llevaba. La medida no surtió efecto y llegó a caer al suelo. Los perros, según cuenta, no cesaron en su ataque. "Me estaban mordiendo, pero entonces llegó mi salvador. Apareció un conductor y con el claxon del coche los espantó un poco, pero no demasiado, por se quedaron cerca", añade. La mujer detalla que nunca le había pasado tal cosa. "Nunca, nunca. Eran agresivos. No sé si es que tenían hambre o los tienen entrenados para peleas", relata.

La cosa no quedó ahí. Los perros no se fueron muy lejos ya que incluso atacaron a otro hombre. Dicha persona también fue a Cabueñes con la propia atleta. Al final tuvo que intervenir la Policía Local. Los agentes personados en la zona del ataque tuvieron que pegar varios tiros al aire para espantar a los canes. Carmen Corujo permanece desde el sábado en el hospital gijonés. Cuenta con heridas en los brazos y en las piernas. Espera estar en el centro médico al menos una semana. Será a su salida cuando plantee denuncia ante la Policía Nacional.