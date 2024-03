La Alcaldesa espera salir de la reunión con Transportes con una fecha para la adjudicación del vial de Jove

Volver a Gijón con una fecha de adjudicación de las obras de vial de Jove. Eso es lo que espera la alcaldesa, Carmen Moriyón, de la reunión que va a mantener mañana con el secretario de estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano Clavero, en la sede del Ministerio de Transportes, en la que también participarán representantes del Principado. El vial de Jove y el plan de vías son los dos asuntos que estarán sobre el tapete.

La regidora municipal ya adelantó hoy en rueda de prensa que «Gijón no se va a sentar a esperar por el futuro, Gijón va a buscar el futuro, con todas las garantías y de la mejor manera posible, no nos vamos a quedar sentados», como aviso a navegantes. Dicho eso, añadió que «sería deseable que mañana se nos comunicara una buena noticia, que sería cuándo se adjudicaría la obra del vial de Jove y estamos en esa disposición, en la mejor, de escuchar y recibir buenas noticias, pero también decimos que no nos vamos a quedar sentados esperando el futuro». El Ministerio ya ha recibido las ofertas de las constructoras interesadas en hacer la obra, pero ni siquiera ha hecho público cuántas ofertas se han presentado ni quienes lo han hecho.

La Alcaldesa recuerda el principal objetivo para la ciudad de la construcción del vial de Jove, que permitirá un acceso directo a El Musel, a través de un túnel, sin tener que atravesar la ciudad: «Gijón necesita sacar a la mayor brevedad posible los camiones del centro de La Calzada y esa será y es nuestra cruzada, la del Ayuntamiento de Gijón, que nadie tenga duda», señaló en referencia a los vehículos pesados que atraviesan la Avenida del Príncipe de Asturias para acceder o salir de El Musel.

Más allá de que no vaya a participar el ministro Oscar Puente en la reunión, Moriyón espera volver a Gijón con compromisos claros por parte del Ministerio. En cuanto al Ministro, que sí ha visitado a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, Carmen Moriyón apuntó que «sin quitar un ápice la relevancia de que reciba a la Alcaldesa un ministro» lo más importante es obtener avances en la reunión de mañana. Además, recordó que en sus anteriores mandatos visitaron Gijón tres ministros, Íñigo de la Serna, Ana Pastor y José Luis Ávalos.

Suscríbete para seguir leyendo