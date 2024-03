Lucas: "La poesía sigue furtiva respecto al cacareo de las redes"

Los periodistas, escritores y poetas madrileños Ignacio Elguero y Antonio Lucas protagonizaron ayer en el Antiguo Instituto el coloquio "La poesía actual en los medios de comunicación", acto central de esta edición del Poex al que acudieron decenas de asistentes. Elguero y Lucas, que se definen "como grandes amigos" y que se conocieron porque el segundo de ellos fue a entrevistarle cuando todavía era becario, debatieron durante más de una hora sobre la situación que vive la poesía a día de hoy y su visibilidad en los medios. "Me importa poco si la poesía tiene más o menos espacio porque sé que los lectores llegan a sus poemas", destacó Lucas.

Por la izquierda, Dalia Alonso e Irene Domínguez, ayer, en el Toma 3, durante la actividad de lectura y conversación. / Nico Martínez

El periodista Enrique Bueres, poeta también él, moderó el coloquio. Comenzó aportando una amplia lista de programas o suplementos culturales para dar pie al primer apartado de la charla, centrado en "si la poesía está sobrerrepresentada en los medios". Tanto Elguero como Lucas coincidieron en sus respuestas. "Es verdad que hay mucho, pero no me importa si hay mucho o poco, sino la calidad de lo que hay", señaló Lucas, periodista del diario "El Mundo", que aprovechó para criticar "los índices de lecturas patéticos y los escalofriantes informes PISA de los jóvenes". "Hay muy poca base de apetito cultural solvente. El problema no son los medios, sino los sistemas educativos y la capacidad de la docencia de imprimir el amor y la pasión por la lectura y la poesía", subrayó.

Por su parte, Elguero, director de Educación, Diversidad Cultural e Internacional de RTVE, indicó que "no hay tantos teniendo en cuenta la cantidad de programas que hay en este país". "Creo que hay poquísimos dedicados a la poesía y la cultura", expuso, antes de poner el foco en que la defensa de estas áreas "es una obligación de todos, tanto de las televisiones y radios privadas como de las públicas".

Lucas se centró en la "buena salud" que vive la poesía actualmente "gracias a los poetas jóvenes". "Cada vez leo a más gente de entre 20 y 30 años que me gusta y me parecen espléndidos. Eso es lo que verdaderamente importa", afirmó Lucas, que se define como "entusiasta como lector, pero más pesimista como "ejerciente" del periodismo". "La poesía se está haciendo en los lugares donde los medios no sabemos mirar. Es muy raro ver la apuesta por un chico joven", lamentó el poeta y periodista.

No tardaron en aparecer las redes sociales, que fueron otro de los puntos de disputa durante el coloquio. Ambos coincidieron en el incremento de la influencia que han obtenido en los últimos años. "Los medios de comunicación creo que seguimos dando titulares, pero ya no somos altavoz, el altavoz son las redes sociales, que multiplican todo por millones", sostuvo Elguero. "Son trampas que nos hacen pensar que estamos muy bien informados cuando estamos peor enterados que nunca", agregó Lucas. Sin embargo, pese a su impacto, aplaudió que los lectores de poesía continúan eligiendo los volúmenes que encuentran en las bibliotecas o siguiendo las recomendaciones de amigos y familiares. "Por suerte, sigue siendo una lectura que viene muy dada por lo intuitivo. Se mantiene furtiva respecto a todo el cacareo y la espectacularidad de las redes sociales", aseveró.

Al finalizar la charla, Bueres dio paso a la lectura de varios poemas por parte de Elguero y de Lucas, cuyo debate fue el segundo acto del Poex programado ayer en Gijón. Antes, a las 17.00 horas, la poeta Irene Domínguez, autora de "Pureza", participó junto a Dalia Alonso en una actividad de lectura y conversación en el Toma 3.

Hoy , el festival continúa su actividad desde las 17.00 horas en la Biblioteca Municipal de Pumarín Gijón Sur, con una lectura poética de Rosa Valle. A las seis de la tarde, en el Toma 3, tendrá lugar la conversación entre Abraham Guerrero Tenorio y Tono Permuy. Por último, a las 19.00 horas, el Poex volverá al Antiguo Instituto de la mano de Miriam Reyes, que protagonizará un recital poético.

Suscríbete para seguir leyendo