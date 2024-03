Condenados cuatro de los seis acusados por la reyerta de El Molinón: estas son las penas

Los acusados por la reyerta de El Molinón que en abril de 2021 pusieron en jaque a la Policía Nacional y Local de Gijón ya conocen sus penas. La sentencia emitida por la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, esta mañana, a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, condena a cuatro de los seis implicados en una trifulca que, según señaló la Policía Nacional en el juicio, supuso un "problema de orden público" muy grave, ya que implicó ese día a más de medio centenar de jóvenes. Solo se sentaron ante el juez, seis, de los cuales han sido condenados cuatro y dos de ellos habiendo reconocido los hechos. Las penas van desde el medio año hasta el año y medio de prisión por los delitos de atentado contra agente de la autoridad, desórdenes públicos y lesiones.

La sentencia, que aún no es firme, absuelve a dos de los acusados. Son G. B. L. y A. N. C., que se enfrentaban ambos a la pena de dos años de cárcel por desórdenes públicos. Los magistrados de la Audiencia Provincial no los condenan porque, tal y como se refleja en la sentencia, sus nombres no constan en los atestados elaborados por la Policía Nacional, ni tampoco por la Policía Local. Ellos reconocieron haber estado en la reyerta, pero solo como espectadores. Uno de los testigos que habló en el juicio, el que por entonces era encargado de un conocido local de los bajos de El Molinón, sí que los identificó en su día en sede policial. Dijo que los conocía de haber tenido problemas con la Policía Local el fin de semana anterior a los hechos, pero su testimonio dejó dudas respecto a su participación directa en la trifulca, así que no se tuvo en cuenta.

Cinco de los seis acusados, el día del juicio / M. L.

Por otro lado, S. A. A. ha sido condenado a seis meses de cárcel por el delito de resistencia. Se enfrentaba a siete meses por dicho delito, pero también a dos años de prisión por desórdenes públicos. Se le señalaba como uno de los participantes en la reyerta, un hecho que al final quedó demostrado que no. Esta pelea en El Molinón comenzó, según se dijo en las dos sesiones del juicio, por un altercado previo en un conocido merendero de La Guía. Este S. A. A. estuvo involucrado en dicho altercado y llegó a tomar una barra de hierro, un tubo de escape en realidad, para defenderse. Los agentes de la Policía Nacional que acudieron en ese momento tuvieron que reducirlo. De ahí, que se le condene a seis meses por resistencia. Si bien, ya el fiscal le retiró los cargos por desorden público, ya que no pudo participar en la comisión de dicho delito en la explanada de El Molinón, ya que ya había sido detenido e introducido en el furgón policial. Un furgón que, por cierto, varios jóvenes trataron de asaltar.

A G. S. M., al que se le pedían dos años de cárcel por desorden público la pena se le va a quedar en un año y tres meses por ese mismo delito. Se considera hechos probados que este joven, que no acudió a las dos sesiones del juicio por vivir ahora en Andalucía, lanzó objetos a los policías que se personaron en la reyerta y animó a los presentes rodearlos y atacarlos. Así las cosas a L. R. R. y a B. F. P. también se les condena, pero lograron una rebaja de la pena, ya que ya habían reconocido su culpabilidad. Al primero le ponen 1 año de prisión por desórdenes, 6 meses por atentado y multa por delito leves de lesiones, mientras que al segundo se le condena a seis meses por atentado y a un año de cárcel por desórdenes públicos.

Suscríbete para seguir leyendo