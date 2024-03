Estafa amorosa a una gijonesa por un falso marine de EE UU que le robó 20.000 euros

Camelaba a sus víctimas haciéndose pasar por marine de los Estados Unidos destinado en Siria y les pedía dinero para solucionar problemas burocráticos y así asentarse en España. Ese era, supuestamente, el modus operandi de un nigeriano al que se le piden tres años de cárcel por un delito de estafa (y otro más por pertenencia a grupo criminal) por utilizar las redes sociales para contactar con mujeres, camelarlas y luego pedirles grandes cantidades de dinero haciéndolas creer que iba a emplearlo en resolver trámites burocráticos. El caso se investiga desde 2019 y hay varias víctimas, una de ellas de Gijón, a la que sacó cerca de 20.000 euros. El investigado, en prisión de manera provisional en el Centro Penitenciario de Málaga 1, situado en el municipio de Alhaurín de la Torre, ha pedido la libertad provisional hasta el día del juicio, fijado para el 3 de abril en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, en Gijón, si no hay cambios.

Dicha petición tendrán ahora que resolverla los magistrados de la Sección Octava, después de que ayer se celebrara una breve vista para tratar este asunto. El abogado que representó ayer al investigado es el gijonés Javier Tuero Álvarez, del despacho Tuero Abogados. La investigación, explican las fuentes consultadas, comenzó en el 2019. Según estas mismas fuentes, el procesado, de nacionalidad nigeriana, contactaba con mujeres por redes sociales, en concreto, a través de mensajes de Facebook. Se presentaba a ellas como si fuera marine de los Estados Unidos.

Para ello utilizaba un nombre americano, es decir, no el suyo, y les contaba, entre otras cosas, que estaba destinado en el conflicto de Siria. Estas mismas fuentes explica que no actuaba solo, sino que le ayudaban en esta tarea su esposa y otra persona. El implicado lo que hacía era ganarse la confianza de sus víctimas, llegando a hacerlas creer que mantenían algún tipo de relación amorosa a distancia. En este punto, les decía que su intención era trasladarse a España para estar con ellas pero que tenía problemas burocráticos que necesitaban de grandes sumas de dinero para resolverse. A la víctima gijonesa llegó a sacarle cerca de 20.000 euros. Al final, fue capturado, detenido y se decretó su ingreso en el citado centro penitenciario de Andalucía. No obstante, su lugar de residencia oficial se encuentra en Almería.

Su defensa ha solicitado su puesta en libertad provisional hasta que se celebre el juicio. Detectan errores de forma en el procedimiento que podrían jugar a favor del investigado. Desde la sección Octava de la Audiencia Provincial, en Gijón, ayer se conectó vía telemática con la prisión en la que se encuentra el nigeriano. Pese a que se defiende con el español, se hizo necesario que una intérprete le tradujera. La mujer le habló en inglés. El investigado dijo que necesitaba salir de la cárcel «porque tenía que trabajar para mantener a su mujer y a sus hijos». Será en los próximos días cuando los magistrados de la sección octava de la Audiencia Provincial de Gijón tomen una decisión. La vista oral se celebrará, si no hay cambios, el 3 de abril.

