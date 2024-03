Oposición frontal del PSOE de Gijón al proyecto de "una M30" por el valle de Jove

«El paso de camiones de El Musel tiene que salir de la zona urbana y esto es una zona urbana». Así explicó hoy el secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García, en una comparecencia junto al barrio de El Lauredal, el rechazo a la construcción de una carretera en superficie de acceso a El Musel por el valle de Jove, que pasaría junto a ese barrio, entre otras zonas habitadas. «Hace 30 años ya se dijo que por aquí, no», agregó, considerando que la propuesta del Ministerio es hacer «una M30» en la zona oeste.

«Profunda decepción», «frustración enorme», «inadmisible», «lamentable», «desesperante» y «enfado» fueron algunas de las palabras que salieron de la boca del líder socialista local, que avanzó que «participaremos en cualquier cuestión en la que podamos coincidir con los vecinos», en referencia a la posible convocatoria de movilizaciones contra el plan del Ministerio que dirige Óscar Puente; que pidió explicaciones sobre por qué se considera inviable ahora la construcción de un túnel que se consideraba viable cuando se licitó la obra reclamando de ser así la asunción de responsabilidades «técnicas o políticas» y que sobre todo pidió buscar otras alternativas que la construcción de una carretera en superficie por el valle de Jove, como ya rechazó la ciudad hace tres décadas: «no se puede plantear sacar los camiones de Cuatro Caminos para llevarlos al Alto de Cerillero y volver a sacarlos a 400 metros de Cuatro Caminos en la Casa del Mar, es implanteable», aseveró.

García destacó el cierre de filas en este asunto de toda la ejecutiva local del PSOE y de sus grupo municipal contra «una alternativa que ya se descartó hace casi 30 años» tras las movilizaciones ciudadanas que se hicieron contra la misma a mediados de la década de los años 90 del siglo pasado

Además, rechaza que lo que el Ministerio ofrezca a Gijón para endulzar el mal trago sea ejecutar otras obras ya comprometidas con la ciudad o un parque en el solarón, cuestiones con las que entiende que «parece que la Alcaldesa se siente cómoda». Entre las ofertas hechas por el Ministerio que ya eran compromisos adquiridos, citó que «el viaducto de Carlos Marx hay que tirarlo, la estación intermodal tiene que avanzar, el desdoble de la GI 10 tiene que avanzar y no dependen de esto, es que son compromisos adquiridos con la ciudad de Gijón y es obligatorio hacerlo» sin condicionarlos a renunciar al túnel que estaba previsto para el acceso a El Musel.

Añadió que «si hay que hacer un parque en el solarón, porque se puede liberar dinero según se plantea, y parece que a la Alcaldesa le gusta, el parque habrá que hacerlo. No será ese el problema, pero no a costa de que los vecinos de la zona oeste tengan que seguir tragándose la contaminación y la mierda, dicho en plata, que se llevan tragando 50 años.No es ese el camino. Si tiene que mejorarse una parte de la ciudad no puede ser a costa de otra», recalcó.

García recordó que la construcción de un nuevo acceso a El Musel para sacar el tráfico pesado de la ciudad es «una necesidad histórica de ciudad que ya no puede esperar más».

«Respecto a las palabras de la alcaldesa, Carmen Moriyón, que calificó de «fraude electoral» del PSOE el anuncio de la ministra Raquel Sánchez, de que la obra iría para adelante, en un acto de campaña de las pasadas elecciones municipales en el que participaron los candidatos autonómico y local del PSOE, Adrián Barbón y Luis Manuel Flórez, «Floro», el secretario general del PSOE de Gijón respondió que «hablar de fraude electoral una señora con la credibilidad que tiene la señora Moriyón me parece de vergüenza», en referencia a que anunció que no pactaría con Vox, algo que finalmente hizo para lograr el bastón de mando.

Añadió a eso que, que en cuanto al anuncio de la Ministra indicó que «quiero pensar que esto se hizo porque se iba a hacer. Quiero pensarlo. Pero quiero saber también qué es lo que ha sucedido, qué ha variado técnicamente y si alguien tiene que pagar por sus responsabilidades en el Ministerio o en la Casa Blanca, que pague».

