Los vecinos piden analizar el túnel de Aboño como alternativa al vial de Jove

Varios compromisos en plena polémica por el vial de Jove. Por la parte institucional, una carta del gobierno local al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano Clavero, rechazando ya formalmente la solución que planteaba su Ministerio con un vial de Jove en superficie y una segunda misiva dirigida al Principado para que el presidente Adrián Barbón actúe como "interlocutor" con el Ministerio en Madrid. Por la parte vecinal, un calendario de movilizaciones contra el "sinsentido" de la propuesta, que comenzará tras Semana Santa, y una idea: estudiar de nuevo la alternativa de Aboño para el paso de camiones al Puerto. "Creemos que Aboño podría ser la solución más rápida y económica", aseguró Antonio Migoya, que actuó ayer como representante de la federación rural "Les Caseríes" en el encuentro vecinal con la alcaldesa, Carmen Moriyón, en el Ayuntamiento. "Todos tenemos la idea de Aboño en la cabeza y puede ser una solución lógica. No somos técnicos, pero se puede estudiar", coincidió Manuel Cañete, presidente de la federación de asociaciones vecinales (FAV) de la zona urbana. La Regidora, por su parte, pone el foco en Madrid: "Es competencia de Transportes darnos una solución, y rápido".

La cita tomó como sede el salón de recepciones del Ayuntamiento en una reunión presidida por la propia Alcaldesa, por su vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega, y por el teniente de Alcaldía Jesús Martínez Salvador, acompañados por los ediles Rodrigo Pintueles, Pelayo Barcia y Gilberto Villoria. El resto de la mesa la llenaron 18 representantes consensuados por los propios vecinos, que reservaron un asiento para al menos un delegado de un barrio de la zona Oeste. Mientras todos tomaban asiento, frente al Consistorio se fueron concentrando varias decenas más de vecinos para una manifestación que circuló después por el centro y terminó en plena playa de San Lorenzo. "Si hay que ir a Madrid, a Madrid se va", adelantaron.

Moriyón explicó que su equipo ultima esa carta para Transportes en la que espera poder recoger la "respuesta ciudadana" que ha visto estos días ante la idea de un vial en superficie y para solicitar una "reunión urgente" con todo el equipo para volver a tratar el asunto. "Nos queda claro que el vial en superficie es simplemente inviable, que no se puede hacer", confirmó la Regidora: "Que lo planteen como quieran, pero no vamos a tolerar una ronda en Jove. Se descartó hace décadas y no vamos a volver atrás" .

"Compromiso incumplido"

Manuel Cañete, presidente de la federación de asociaciones vecinales (FAV) de la zona urbana, fue el primer representante vecinal en intervenir para preguntar, de manera irónica, si se habían despedido ya a los funcionarios que licitaron una obra –con el semitúnel– aparentemente inviable. Moriyón respondió: "Más que la responsabilidad de los funcionarios, lo que urge ahora es una respuesta política. Hemos pedido tener acceso a todos los informes que han avalado esta decisión". Aclaró la Alcaldesa, sin embargo, que la entrega de este informe técnico supuso ya "el primer compromiso incumplido" por parte de Transportes hacia su equipo desde la fatídica reunión del pasado día 20 en Madrid. "Nos habían dicho que nos lo iban a entregar, pero lo vimos porque nuestros servicios detectaron que se había colgado el viernes en la Plataforma de Contratación del Estado. Y lo estamos analizando, pero, tras una primera lectura rápida, todo parece que adjudicar esa obra hubiese sido una temeridad. Se hizo mal el proyecto", lamentó la Regidora.

Por la izquierda, Ángela Pumariega, Carmen Moriyón, Jesús Martínez Salvador, Gilberto Villoria, Carlos Arias, Sotero Rey, José Luis Rodríguez Peón, Juan Pablo Franco, Álvaro Tuero, José Ramón Fernández Puerta, Rita Rendueles, Juan García, Paulino Tuñón, María José Cuervo, José Antonio Migoya, José Luis García Nicieza, Cristina Suárez, José Miguel Bernardo, Josefina Pastor, Ana Osorio, Carmen Vila, Manuel Cañete y Pelayo Barcia, ayer, en el salón de recepciones. | Marcos León / S. F. Lombardía

Ese informe, que alerta de un riesgo sustancial para más de 150 viviendas y una residencia de ancianos, fue el principal argumento esgrimido por Transportes para anular la licitación. Pero Moriyón concreta que lo que viene reflejado en ese papel y lo que se le explicó a ella de palabra no coincide del todo. "Nos dijeron que las empresas que se habían interesado en la licitación les habían dicho que el proyecto estaba terriblemente planteado y que pedirían un modificado nada más empezar. Eso no viene recogido en el informe, pero nos lo contaron de palabra", afirmó la forista: "Ahora, por tanto, es responsabilidad de ellos darnos una solución. Los camiones deben salir de la ciudad, no cambiar de sitio".

Mientras los representantes tomaban asiento, se escuchaban los silbatos de los manifestantes en la plaza. Sus pancartas tenían forma de señal viaria, y desplegaron una lona blanca –con dibujos de unos manos en puño– que rezaba: "También somos Gijón y pagamos impuestos, pero no aparecemos en planes, inversiones ni proyectos. Respeto para la zona Oeste". El más joven, Víctor González, tiene solo siete años y ayer le dieron unas tizas para pintar carreteras en el suelo empedrado. "Píntalas así, largas y con varios carriles", le decían. Dentro del salón de recepciones, Rita Rendueles, de Pescadores, fue la primera en plantear la solución de Aboño. "Si el proyecto primero (el plan del vial en superficie de los años 90) no lo quisimos, y después se estudió este segundo y ahora no se puede hacer, para mí la única salida es lo que ya sabemos: que en Aboño hay dos túneles. Que pasen por ahí", señaló la representante tras la reunión.

Esta alternativa la puso también sobre la mesa Migoya, en representación de "Les Caseríes", que explicó. "Quizás nos estamos olvidando que en Aboño hay dos túneles. Solo hablamos del que pasa por debajo de los depósitos, pero existe el otro, el que discurre pegado al faro y tiene 400 metros de longitud. ¿Cuál sería el problema ahí? ¿No se puede estudiar?", preguntó al resto de invitados. Tras la cita, desarrolló: "Visto lo que creció El Lauredal en estos últimos años, a estas alturas la salida natural es Aboño. Solo pedimos que se estudie".

Cañete, por su parte, apoya esta idea. "La alternativa está ahí, otra cosa es que técnicamente se le hayan puesto peros. Y también es verdad, lógicamente, que los vecinos de Carreño seguramente quieran protestar contra la idea. Pero sí parece la vía más lógica, porque sería usar un túnel que ya existe, para sacar los camiones de la zona urbana", manifestó. El presidente, además, sugirió redactar una declaración institucional que Moriyón le confirmó estar ya preparando –quiere sumar a "todo Gijón", también a comercios y empresas–, si bien Cañete planteó también que su lectura se hiciese en algún espacio "emblemático".

Por ahora, señaló Moriyón, se espera votar esa declaración en Pleno el 10 de abril. La FAV pedirá también que se coloque el logo de las protestas –un corazón atravesado por una carretera que reza "Autovía por Xove no"– en el balcón consistorial y otros espacios públicos o mupis publicitarios.

El resto de las intervenciones vecinales fueron parecidas. Carlos Arias, líder de La Calzada, reafirmó el "hartazgo general de la zona Oeste". "No nos merecemos esto. Estamos ante la muerte dulce de Gijón, en cierta manera, y nos sentimos huérfanos de representantes en las instituciones", lamentó. Sotero Rey, presidente de El Muselín, se presentó con gracia como "vecino de la zona cero": "Esto es la gota de colma el vaso. Nos tienen que explicar por qué Madrid siempre margina a Gijón. Cuando no son pitos, son flautes, pero nosotros llegamos hasta aquí: se acabaron los paños calientes y si tenemos que ir a Madrid, iremos".

José Luis Rodríguez Peón, de la Plataforma contra la Contaminación, explicó: "Hace años, en charlas sobre el proyecto, ya se había planteado esta idea. Esto no es casualidad. Y el problema de base es qué tipo de empresas se van a instalar en el Puerto, que tampoco nos gusta. Esto es otra barbaridad más: nos quieren joder vivos", reprochó. Álvaro Tuero, de El Natahoyo, se manifestó al menos alegre por ver que vecinos y gobierno parecen ir de la mano. "Somos la ciudad más maltratada del norte de España. Toca dar la cara donde haya que darla", aseguró. "Simplemente no lo vamos a tolerar. Lo demás está todo dicho. Un túnel es viable porque a día de hoy todo lo es, solo falta la voluntad", aseguró José Ramón Fernández Puerta, líder vecinal de Jove.

Paulino Tuñón, líder vecinal en La Guía –y que ya vivió en primera persona las reivindicaciones en 1995, cuando se tumbó una solución viaria similar–, defendió la importancia de que las movilizaciones y protestas vecinales trasciendan a la zona Oeste. "Ya pudimos frenar el proyecto de pirólisis, ahora toca esto", animó. José Luis García Nicieza, líder vecinal de Veriña, anunció la realidad que se avecina en la ciudad tras la Semana Santa: "Vamos a iniciar un calendario de movilizaciones, no vamos a esperar más. El que quiera sumar, que se sume".

En respuesta a Nicieza Moriyón aprovechó para aclarar cuál será su papel como Alcaldesa. "Estamos todos unidos en esto, pero cada uno con su responsabilidad. Mi obligación es no cerrarnos puertas con otras instituciones, pero los vecinos, siempre que sea de forma ordenada, como siempre, pueden manifestarse en cualquier momento", afirmó, recordándoles: "Es más, si no os movilizáis vosotros, por más que nosotros vayamos a Madrid, esto igual no se resuelve".

Sobre Barbón, señaló que es él quien debe actuar como el "interlocutor de máximo nivel en Madrid", y compartió el mismo diagnóstico de los vecinos –dijo que la polémica por el vial es "un ejemplo más de la triste historia de Gijón, siempre esperando"–, pero con matices: "Gijón va a dejar de ser triste porque no se va a quedar atrás y se va a levantar y pedir lo que le corresponde. Y esta vez sí va a ser. Si no creyese que hay margen para solucionar esto, como Alcaldesa, mi obligación sería irme a mi casa, hoy mismo. Pero no lo voy a hacer: tengo más fuerza que nunca".

