La auditoría a Emulsa avala el correcto registro en el movimiento de sus reservas

Emulsa dará a conocer a sus consejeros en una reunión convocada el próximo día 4 de abril los resultados de la auditoría encargada a la empresa KPMG tras la polémica creada por el vaciado del dinero líquido en sus reservas. Y, según recoge la carta de resumen ya enviada a los implicados, el resultado de este análisis avala la "debida consistencia" entre "la información incluida en las cuentas anuales de la sociedad y la información que se extrae de sus registros contables", sin que se hayan detectado, por tanto, irregularidades. De hecho, la revisión realizada por KPMG recoge que las reservas de Emulsa "se han visto incrementadas en 12,9 millones de euros" entre los ejercicios de 2006 a 2022. La auditora aclara, no obstante, que su análisis se limita a los aspectos económico-financieros, a la "trazabilidad" del movimiento del dinero, y no a posibles cuestiones legales que no les competen.

Por otro lado, el mismo consejo de administración servirá para votar la propuesta de aprobación de los pliegos para el servicio de instalación de nuevas bocas de vertido y sustitución de las baterías de las cerraduras de contenedores de recogida de residuos, un contrato que se marca un gasto máximo de 278.000, más IVA.