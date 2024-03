Hoteles y restaurantes, "llenos" a pesar de las inclemencias

Como cada año, los establecimientos hosteleros y hoteleros de Gijón están recibiendo a múltiples turistas durante toda la Semana Santa a pesar de la lluvia. Si bien, la actividad crecerá a partir de hoy, cuando llegarán la mayoría. "Esta Semana Santa pinta muy bien". Así se expresa Andrés Ramírez, propietario del hotel Myro, uno de los que estará completo hasta el domingo. Sin embargo, las previsiones meteorológicas han conllevado la cancelación algunas reservas. "Estamos bien, pero sí que es verdad que el pasado fin de semana tuvimos alguna anulación porque la AEMET decía que iba a hacer un tiempo horroroso", asegura Montse Cañón, responsable del hotel NH.

Las reservas para estas fechas tan señaladas en el calendario comenzaron a crecer a finales de febrero. "Hace un mes ya teníamos un 40% reservado, hace tres semanas el 50% y hace dos el 100%. Estamos mejor que el año pasado", relata René Reyero, gerente del hotel Los Campones, que explica que "desde el martes llenamos nuestras 31 habitaciones con clientes vacacionales". En esa misma línea se pronuncia Ramírez, del hotel Myro, que celebra que "vamos a más". "Esta es nuestra tercera Semana Santa y esta vez se llenó antes que otros años, aunque siempre hay anulaciones de última hora", comenta.

Respecto a la procedencia de quienes visitan la ciudad durante estos días, los hoteleros afirman que la mayoría llegan desde otras regiones españolas. "En Semana Santa, al ser tan poco tiempo, los clientes suelen ser el 90% de destinos cercanos como Madrid, Galicia, País Vasco o Castilla y León", manifiesta Cañón. De acuerdo con sus palabras se muestra Élida Suárez, directora del hotel Môderne. "La mayoría es turismo nacional. Son gente que vienen en coche y hacen ruta por toda Asturias", certifica Suárez.

Este ha sido el plan por el que han optado Carlos Pareja, Lucie Beluard y sus hijas, Inés y Leonor. "Venimos desde Madrid. Estuve hace veinte años y como mi mujer, que es francesa, no conocía Asturias, queríamos recorrer toda la región", dice Pareja, que destaca que "el paisaje es precioso, tiene mucha historia y se come de maravilla". "Acabamos de hacer una reserva ahora en un sitio que me recomendaron por el centro, pero es cierto que se están llenando rápido", confirma. No son los únicos que ensalzan la gastronomía como uno de los principales motivos para viajar hasta el Principado. "Lo que más nos está gustando es la carne de ternera", bromea Francisco Rastrojo, que por primera vez llegó a Gijón desde Alhaurín el Grande (Málaga) junto a su familia.

En el sector hostelero también se dispararon las reservas con antelación. "El jueves y el viernes llevamos llenos tres semanas. Para el sábado hemos terminado de llenar en estos últimos días. Se ve que hay mucho movimiento en la ciudad porque está de moda", aplaude Ricardo Señorán, cocinero y dueño del restaurante Farragua. "La Semana Santa es como el pistoletazo de salida, a partir de ahora vamos a tener bastante afluencia hasta septiembre u octubre", agrega Señorán.

No obstante, existen otros alicientes que atraen a los turistas a Gijón y al Principado. "Como no es temporada de playa, preguntan por otras cosas de la ciudad como el Acuario o el Jardín Botánico", cuenta Alberto Lázaro, director general del hotel Asturias. "La mayoría de nuestros clientes buscan la naturaleza. Hay mucho turismo verde, suelen alquilar bicicletas para hacer las sendas que están alrededor", argumenta Reyero.

De la misma forma, las viviendas de uso turístico estarán repletas de visitantes hasta el domingo. "La ventana de reservas creció hace tres semanas y estamos prácticamente al 100%, como los años anteriores", asiente Iván Rodríguez, presidente de la Asociación del Principado de Asturias de Alquiler de Corta Estancia (CASOCIA) y responsable de la empresa de gestión de este tipo de alojamientos R2R Consulting inmobiliario. Rodríguez es uno de los empresarios que ha notado que el uso de los trenes ha crecido desde que se inauguró la variante de Pajares. "Antes no era tan habitual, solo venían de esta manera chavales jóvenes y ahora muchos preguntan cuánto tienen que caminar para llegar hasta la estación", recalca.

