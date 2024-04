La declaración institucional del gobierno de Gijón critica el "interés político" de la licitación del vial de Jove

El gobierno local de Foro y PP ha elaborado una declaración institucional que llevará a la sesión plenaria de este mes y que cuenta ya con el apoyo de todos los partidos salvo, por ahora, el PSOE. El escrito se cierra con dos conclusiones. La primera, señalar que el Ayuntamiento declara "su firme compromiso con las históricas necesidades de las vecinas y los vecinos de la zona Oeste de Gijón", así como "su apoyo sin ambages a las legítimas reivindicaciones que llevan años protagonizando para solucionar el problema del tráfico pesado con origen o destino en el Puerto de El Musel". La segunda se concreta en una solicitud al Ministerio de Transportes para que, "en el menor tiempo posible", se blinde "una solución definitiva para que el tráfico pesado deje de circular en superficie por los barrios de la zona oeste y el compromiso, por escrito, respecto a los plazos y la inversión del nuevo proyecto". El PSOE, por su parte, plantea en su versión eliminar las alusiones al Principado –el gobierno alude a la "falta de información" facilitada por el Ejecutivo regional–, así como el reproche a que la licitación, anunciada a las puertas de la campaña electoral, y todas "las circunstancias" que ocurrieron después respondieron "a intereses políticos y no técnicos".

Aunque el PSOE no quiso aclarar ayer si votará o no a favor de la declaración, su portavoz, Luis Manuel Flórez, "Floro", lamentó que no se hayan tenido en cuenta las aportaciones de su partido para la redacción del texto. "Es una propuesta tendenciosa que solo busca el rédito político y no el consenso", lamentó el edil. En concreto, las correcciones de su partido pedían eliminar esta referencia: "El 9 de mayo de 2023, y ante la proximidad de unas elecciones municipales y autonómicas, comienzan a desarrollarse una serie de circunstancias en relación con esta obra que, en la actualidad y con la información ahora disponible, resultan verdaderamente difíciles de entender y que, a todas luces, respondieron a intereses políticos y no técnicos". Desde el gobierno local se entiende que es "un hecho objetivo".

En su propuesta, los socialistas eliminan también las alusiones al Principado. En la versión del gobierno se menciona que el Ejecutivo junto al Ministerio habían mostrado su "compromiso" con la obra, pero el PSOE pide poner el foco sobre este último, detallando que la idea de que el primer aplazamiento de la licitación no iba a retrasar el inicio de las obras fue un "argumento sobre el que el Ministerio insiste de forma pública y reiterada". De hecho, avala dejar por escrito una crítica a la "opacidad" con la que Transportes gestionó la licitación, ya que por ahora no se han hecho públicas ni las empresas que se habían mostrado interesadas en el contrato. También pide que se elimine una referencia a "la escasa información facilitada por el Principado" y que el proyecto del vial en superficie que se tumbó en los años 90 se denomine "vía" y no "autovía". Floro reprochó ayer que habían enviado sus correcciones este miércoles y que Foro no les respondió hasta ayer, cuando dio a conocer su versión. Fuentes del gobierno local, por su parte, ya adelantan que no aceptará las modificaciones que plantean los socialistas.

El resto de partidos de la oposición ya han decidido que dan su visto bueno a la declaración. "Esperamos que sirva para que toda la ciudad reivindiquemos con una sola voz una solución definitiva para el vial de Jove. Esta debería haber sido, de hecho, la respuesta el día siguiente del anuncio en el Ministerio, porque unidad es lo que nos reclaman los vecinos desde el primer momento", señala Javier Suárez Llana, de Izquierda Unida, que, no obstante, matiza: "Sin embargo, llevamos semanas asistiendo a una sobreactuación de algunos partidos, tanto del gobierno como de la oposición, que en vez de buscar el acuerdo y el consenso han preferido remarcar las diferencias. Mal camino. Esperamos que esta declaración institucional ayude a iniciar un camino en el que todos vayamos a una de la mano del movimiento vecinal".

Sara Álvarez Rouco, de Vox, confirma que su partido se sumará a la declaración para reclamar "una solución urgente y satisfactoria". "Es una exigencia que los partidos políticos presentes en la corporación hacemos en nombre toda la ciudad al Ministerio de Transportes. La propuesta presentada a la Alcaldía es inaceptable y en ningún caso es de recibo el modo de justificarla, traicionando los compromisos adquiridos hasta ahora", añade. Y Olaya Suárez, de Podemos, también aboga por el consenso: "Es el momento de dar una respuesta unitaria como ciudad y así lo demanda el movimiento vecinal. La declaración va en términos asumibles para todo el mundo".

Los accesos a El Musel, "uno de los grandes problemas sin resolver en Asturias" En esta declaración señala el gobierno local que "uno de los grandes problemas sin resolver en el Principado de Asturias es, sin ninguna duda, el elevado nivel de contaminación de la zona oeste". Y afirma que "una de las medidas más urgentes para afrontar esta grave circunstancia es la construcción de una infraestructura que permita sacar de la avenida Príncipe de Asturias los camiones de mercancías que se dirigen al puerto de El Musel". El texto aclara que la ciudad "lleva demandando desde hace décadas" una obra que solucione los accesos a El Musel y reprocha que el pasado miércoles 20 de marzo Transportes anunciase "que el vial de Jove no discurrirá de forma soterrada, como estaba previsto, sino que lo hará en superficie" y tras retomar con "leves actualizaciones" una propuesta "que ya fue rechazada en los años 90 por la Comisión Europea, tras denunciar los vecinos que un vial en superficie lo único que logra es trasladar el grave problema existente a otro lugar, dividiendo el barrio en dos partes y ocasionando graves problemas medioambientales". Añade el texto, por último, que la obra soterrada "pese a estar el proyecto aprobado por el Director General de Carreteras desde el 19 de julio de 2021", no es hasta mayo de 2023" cuando se anuncia formalmente.

