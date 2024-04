"Gijón Arena es un fraude más de este gobierno", denuncia Noelia Ordieres (IU)

"Otro anuncio a bombo y platillo de algo que no se va a materializar, que se queda en nada. Un fraude más del gobierno de Carmen Moriyón y otra vez vinculado al concejal tránsfuga Oliver Suárez". Con esta reflexión arrancaba ayer Noelia Ordieres, edil de IU, la presentación pública de la batería de preguntas que lleva a comisión tras el anuncio de la suspensión del festival Gijón Arena, que iba a arrancar mañana en la plaza de toros de El Bibio. Una suspensión que se achaca a problemas técnicos para instalar la cúpula que iba a cubrir el coso.

Ordieres quiere saber el detalle de esos problemas técnicos pero también el nivel de venta de entradas de los espectáculos por si el problema es que "salvo en los conciertos de Enol y Rozalen se hayan vendido pocas y por eso no interesa seguir". No es menor para la edil la repercusión económica que el asunto pueda tener para Divertia, la empresa municipal de festejos que preside el concejal no adscrito, pero también para la imagen y la marca de Gijón. "¿En que posición deja esto a la ciudad, que vende eventos que se quedan en nada? Igual que cuando anunciaron el hotel de cinco estrellas en Cimavilla", recordó Ordieres.

Fue especialmente dura la edil al referirse a la opacidad del contrato –"un contrato entre amigos", lo definió– que cedió el uso de la plaza de toros a los promotores de Gijón Arena en detrimento de otras alternativas de otras personas o empresas interesadas. Y, sobre todo, fue muy contundente al culpabilizar al gobierno forista de "una chapuza que trae estas consecuencias. Lo que nos dijeron es que se iba a poder seguir matando toros en El Bibio en agosto, pero luego se iba a usar para muchísimas cosas, y esas cosas acaban en esta mierda". Por eso su mensaje final fue pedir al gobierno "seriedad y transparencia y que la próxima vez que ponga a disposición de una empresa privada el patrimonio de todos y todas que lo haga con cabeza".