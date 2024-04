"El Grupo necesita nuevas instalaciones, y eso pasa por la ordenación urbanística"

Elena Martín Rodrigo (Gijón, 1972) será la vicepresidenta primera en la directiva encabezada por Joaquín Miranda. Experta en eficiencia energética, ya estuvo como vocal en la anterior junta y apuesta por el "crecimiento" de la entidad sociodeportiva.

–¿Cómo encara esta etapa?

–El cargo en sí da lo mismo, el ser vocal que vicepresidenta. Este trabajo se hace de forma altruista por el interés de devolver al Grupo lo que te ha dado. Es un reconocimiento de Joaquín Miranda y un regalo, no sé si merecido o no. Me hace mucha ilusión pero no creo que cambie mi labor. Quiero dar mi aportación y lo que tengo en mente.

–¿Qué vinculación tiene con el Grupo Covadonga?

–Llevo en él desde los 8 años. Siempre he practicado todo tipo de deportes, desde tenis hasta natación. Hice muchos cursillos y he pasado mi infancia y adolescencia allí. Es un espacio único.

–¿Qué valoración hace del último mandato?

–Fue un honor y un descubrimiento. Aprendí muchísimo, se hace un trabajo ímprobo. Es de agradecer todo lo que me han enseñado de la idiosincrasia y el funcionamiento del Grupo. Se hizo una labor espectacular durante la pandemia, con mucho rigor y una profesionalidad increíble. Cuando entré, note que se trabaja de forma muy ágil.

–¿De qué manera ayuda que buena parte de la actual directiva ya formase parte de la predecesora?

–Cuantos más conocimientos se tengan, mejor para conocer el funcionamiento diario del Grupo, que es una "miniciudad". De otra forma habría que hacer un estudio previo. Esto acelera el proceso de adaptación y acorta los plazos.

–¿Por dónde pasa la evolución de la entidad?

–Quedó patente en las elecciones, en los debates y en las preocupaciones de los socios, que el Grupo necesita crecer de alguna forma. Y todo ese desarrollo debe ir acompañado de una ordenación urbanística. Es el momento de desarrollar los mimbres del Grupo del futuro. Se necesitan nuevas instalaciones. Ese desarrollo planificado debe ser mediante un plan especial que recogerá actuaciones y posibles ampliaciones a futuro. Mi punto fuerte es ese análisis de necesidades. El Ayuntamiento también tiene que decir en cuanto a los crecimientos.

–Es arquitecta experta en eficiencia energética y una de las propuestas de Miranda es fomentar el ahorro en ese sentido.

–Tenemos la intención de hacer un programa escalable con fuentes de energía renovable por fases. Hay que intentar captar las mayores subvenciones posibles en este sentido y modernizarnos para avanzar hacia un grupo sostenible y eficiente.

–¿Qué actuaciones pondrán en marcha próximamente?

–Hay que cumplir el programa punto por punto. La siguiente acción es desarrollar el plan especial y otras obras, como en el "Grupín" o en la piscina de 25 metros. Un plan especial en el que puede haber modificaciones. Los plazos dependen de la gestión urbanística. Tenemos ilusión por materializar las ideas del plan director, que era muy potente pero se vio frustrado porque la pandemia nos pasó factura. Hay que rematar lo que se había iniciado en cuanto a instalaciones.

