La ofensiva política por el vial de Jove llega al Pleno y la Junta sin el apoyo del PSOE

Una proposición firmada por todos los grupos municipales salvo el PSOE obligará a que la próxima sesión plenaria sume un debate sobre el fiasco del vial de Jove, incluyendo una referencia a que existieron "circunstancias" que "a todas luces respondieron a intereses políticos y no técnicos". Este es el nuevo paso que ha dado el gobierno toda vez que, por ahora, no cuenta con el apoyo de los socialistas para lanzar una declaración institucional escrita en los mismos términos y que desde el PSOE rechazan. Desde el grupo municipal forista hacen ahora un "llamamiento" para que los socialistas "reflexionen" y apoyen una declaración "muy políticamente correcta" y que hace "un relato escrupuloso de lo sucedido", según señaló ayer el presidente local, Jesús Martínez Salvador. En paralelo, el diputado forista Adrián Pumares presenta hoy una proposición no de ley que tiene ya el apoyo confirmado del Partido Popular y con la que se reprocha, ya con mayor crudeza, el "fraude electoral" de haber anunciado la obra –aprobada por el Consejo de Ministros el 9 de mayo– a las puertas de la campaña electoral. Ayer, Pumares pidió también explicaciones al Consejo de Gobierno de Asturias por estos hechos. Le respondió el consejero de Fomento. "Va a quedar claro dónde están las responsabilidades. Todo se sabrá a su tiempo", le dijo el socialista, que pidió también "colaboración leal" entre las instituciones para solucionar la polémica.

Lo que los propios foristas denominan como una "ofensiva" en el plano político comenzó ayer en la Junta con una pregunta dirigida al Consejo de Gobierno de la mano de Adrián Pumares, que pedía una "valoración" respecto a "las mentiras" que, a su juicio, vertió el PSOE respecto a la obra y, como dice él, la "licitación ‘fake’". "El 9 de mayo, en plena precampaña, el Gobierno de España aprueba sacar a licitación la obra, incluyendo la construcción del túnel, y eso evidentemente influyó, y mucho, en la cita electoral pocas semanas después", señaló Pumares, que posteriormente, ya en Gijón y en rueda de prensa con el presidente local, endureció el tono: "Creemos que el Consejo de Ministros ya sabía que el vial no se iba a hacer tal cual se estaba licitando".

Alejandro Calvo, por su parte, señaló que la posición del Principado es "clara" y que ya se ha trasladado al Ministerio de Transportes, que es el organismo competente para esta obra y el que alegó el pasado 20 de marzo la inviabilidad del proyecto y propuso la alternativa de un vial en superficie que desde Gijón se rechaza. "La opción en superficie no es viable e instamos al Ministerio, ofreciendo también nuestra colaboración leal, buscar a la mayor brevedad posible soluciones alternativas", explicó. Señaló también el consejero que no iba a "valorar cuestiones relacionadas con el electoralismo", pero aclaró que, si bien "hay muchas voluntades electorales que no se trasladan luego en realidad", lo del vial de Jove es, más bien, "un cataclismo". "Todos dábamos por hecho que (la obra) era irreversible", aseguró. Calvo, también, hizo hincapié en la necesidad de "buscar soluciones" y no caer en una "oposición destructiva.

Buscar a los responsables

Reivindicó Calvo, no obstante, aclarar quiénes son "los responsables" del fiasco en esta licitación, una competencia que responde al Ministerio y que él confía que vaya a poner "negro sobre blanco" los nombres a quienes atribuir el fallo del proyecto. Explicó después, también, que el propio expediente de la obra permitirá "trazar" esa búsqueda de responsables, y sugirió incluso que quizás algunos de ellos sean "personas que ahora salen justificando" el plan "en lugar de dar cuenta de cómo hemos llegado hasta aquí", un comentario que parecía hacer referencia al ingeniero jefe que firmó la aprobación del proyecto en 2021. "Todo llegará a su tiempo", recalcó el consejero, que insistió en que será un "proceso administrativo" ya en marcha pero seguramente largo, y cuya competencia recae en Transportes. "Dentro de esta situación difícil y decepcionante debemos buscar soluciones y, sobre todo, oportunidades para la zona Oeste de Gijón, que bien lo merece", aseguró el consejero.

Hoy, la polémica del vial vuelve a la junta, en sesión plenaria, con una proposición no de ley (PNL) de Foro que Pumares presentó formalmente ayer en Gijón de la mano del presidente local. "Queremos que la Junta General reproche de manera unánime el comportamiento del Gobierno de España", defendió el diputado, que animó a los socialistas, y expresamente al diputado Monchu García –secretario general de la agrupación local socialista–, a votar a favor.

La PNL se estructura con dos puntos. El primero pide "reprochar el fraude electoral" que supuso a su juicio "la licitación de las obras de acceso al puerto de El Musel desde el enlace de La Peñona por el vial de Jove en plena precampaña electoral, para pocos meses después de las elecciones municipales y autonómicas pretender cambiar el proyecto, renunciando a la construcción de un túnel y limitando el proyecto a un vial en superficie". El segundo insta a "ejecutar con urgencia y sin más retrasos las obras de acceso al puerto de El Musel que permitan sacar el tráfico pesado del barrio de La Calzada". El Partido Popular confirmó ayer que votará a favor e Izquierda Unida ha presentado una enmienda eliminando la referencia al "fraude" y plantea, en sustitución, una votación por puntos para apoyar el segundo. Pumares no tiene previsto aceptar enmiendas y reprochó que IU actúe como "marca blanca del PSOE" porque "ellos se vieron perjudicados por el dopaje electoral".

"Llamamiento" al PSOE

En paralelo, la polémica por la declaración institucional que plantea el gobierno local respecto al vial sigue sin lograr un apoyo unánime. Martínez Salvador reprochó ayer la negativa del PSOE, que planteó unas modificaciones que ya se han rechazado porque, justificó el forista, "planteaban una alternativa inaceptable" que "descargaba la responsabilidad del Principado y ponía el foco en el Ayuntamiento". "Poco menos parecía culpa de la Alcaldesa lo que pasó", reprochó. A la espera de que el PSOE "reflexione", señaló el forista, se registró ayer una proposición plenaria redactada en los mismos términos y firmada ya por el resto de partidos: Foro, PP, Vox, IU y Podemos.

El trámite se realiza para que, en previsión de que el PSOE siga negando su apoyo, la polémica del vial pueda igualmente debatirse en el Pleno del día 10. "Hacemos un llamamiento al PSOE: lo que queremos es una declaración institucional y no podemos hacer partidismo con esto. Si se suma, retiraremos la proposición y no se debatirá. Les pido altura de miras", anunció el forista, que señaló que la redacción del texto es "políticamente correcta" y que se limita a "hacer un relato escrupuloso" de lo sucedido. La modificación que planteaba el PSOE pedía, entre otros cambios, eliminar la referencia a que "una serie de circunstancias", que "a todas luces respondieron a intereses políticos y no técnicos", acabó tumbando el proyecto, y pedía crear una mesa de trabajo que Foro cree que se pueda canalizar ya a través del Consejo Social.

Pumares incluso puso ayer en duda la propia inviabilidad técnica a la que alude Transportes para tumbar el proyecto constructivo. "Nadie se cree que no se pueda hacer un túnel en el vial de Jove. Otra cosa es que se quiera. Si el vial estuviese en el País Vasco, en Cataluña o en Valencia no estaríamos hablando de problemas técnicos, sino de cuánto dinero hay que poner para hacerlo", aseguró.

Tampoco confía del todo el diputado en que el Principado no supiese nada del vial porque, explicó, el anuncio del fiasco se celebró en los mismos días en los que se celebró un "monográfico" en la Junta sobre proyectos de infraestructuras pendientes. "Nadie se cree que el Gobierno de Adrián Barbón no llamase al Gobierno de España para saber en qué punto estaban los proyectos pendientes. Mucho me temo que Adrián Barbón ya sabía, o al menos intuía, lo que se iba a decir en la reunión", señaló, añadiendo: "Y, si no lo sabía, me pregunto de qué nos sirven el Presidente y el consejero". Le hizo la misma pregunta a Calvo durante la mañana. "O usted y el señor Barbón ya sabían lo que se iba a anunciar en esa reunión, con lo que nos están mintiendo, o bien, y no se si es peor, no nos sirven para nada a los asturianos porque no tienen interlocución con el Gobierno de España", le dijo. Calvo recalcó "la decisión unilateral por parte del Ministerio de desistir el proyecto soterrado del vial de Jove", así como que la alternativa en superficie, tras "valorar y analizar" la idea con el Ayuntamiento de Gijón y con las entidades vecinales, se rechaza.

El Centro de Transportes

Los dos políticos intercambiaron también opiniones respecto a la gerencia del Centro de Transportes, que no logró aprobar en consejo la propuesta de gerente que había planteado su presidente, el forista Pelayo Barcia, al votar en contra los seis consejeros autonómicos y el delegado socialista local. Barcia había reprochado que se le plantease como alternativa un candidato que milita en el PSOE. "Le adelanto que podrá contar con la lealtad institucional del Ayuntamiento a pesar que no sea recíproco", le dijo Pumares. Calvo alegó que ser militante no es "demérito" para ejercer cualquier labor.

