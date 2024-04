El PSOE acusa a Foro de "falta de escrúpulos": "No todo vale"

Los socialistas no apoyarán la declaración institucional que plantea el gobierno local respecto al fiasco de Jove si no se logra un texto "de consenso" donde "no se mienta" ni se les "señale". El portavoz Luis Manuel Flórez, "Floro", y el secretario general, Monchu García, acompañados por ediles y diputados del partido, acusaron ayer a los foristas de usar "herramientas de consenso" como la declaración institucional "para sacar rédito político". Mantienen, por tanto, su negativa.

Floro señaló que el PSOE de Gijón fue "el primero en decir ‘no’ a la propuesta del vial en superficie". "Lo dijimos con rotundidad frente a las tímidas salidas de la Alcaldesa en Madrid, que decía que tenía que digerir la noticia", señaló. A su juicio, Carmen Moriyón "sí valoró aceptar (la idea del vial en superficie) si con ello podía dedicar el dinero restante a otras deudas" y "reaccionó" después de "la rápida respuesta" de los socialistas y de las entidades vecinales. "Creo que durante el trayecto a Gijón alguien le dijo: ‘Alcaldesa, el PSOE de Gijón y los vecinos ya se están moviendo’", aseveró. Reprochó el portavoz, también, que "Foro trate de tapar su reacción inicial y su falta de compromiso con la zona Oeste" acusándoles a ellos de ser "cómplices" de la caída de la licitación del vial soterrado. "Hasta ahí podríamos llegar: ¿dónde están los datos?", inquirió. Aclaró también el portavoz que su partido sí votaría una declaración institucional, pero una "de consenso" y lamentó que no se haya hecho "ni caso" a su propuesta de modificación del texto. Reprochó la "falta de escrúpulos" y "la visión del todo vale" de los foristas.

El secretario, por su parte, se refirió a Pumares como "el hombre solitario" y señaló que tanto la declaración como la PNL que presenta el diputado hoy en la Junta surgen como "blanqueamiento a la mala gestión de los primeros momentos" de la polémica. Reprochó que ambos textos "ponen el foco en el PSOE" y señaló a Moriyón como responsable: "Manosea herramientas de consenso en su propio beneficio. Si realmente querían un acuerdo no hablarían de fraude". Añadió que la Alcaldesa "no puede dar lecciones" porque "pactó con Vox y ahora gobierna con un tránsfuga".

