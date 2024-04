Así es "Jagger", el "mejor perro internacional": un pastor australiano de cuatro colores criado en Soto del Barco

El pastor australiano de 4 años "Once in a lifetime de la Noval" o "Jagger", como le llama su propia dueña y criadora, Sonsoles Hevia de la Noval, se proclamó esta tarde vencedor de la muestra internacional canina de la novena edición de Espacio Mascotas. La cita de animales domésticos, que por primera vez se celebró en Gijón, en el recinto ferial "Luis Adaro", contó este domingo con la presencia de 620 canes. "Ganar un ‘best in show’ nunca es fácil. La de Asturias siempre es una exposición especial para la gente que somos de la tierra", aseguró Hevia, vecina de Soto del Barco que se define a sí misma como "una enamorada de los pastores australianos".

Hevia, quien comenzó a criar estos tipos de perros desde 2010, destaca la "buena alimentación" de "Jagger", una mascota que se coronó como campeona del Mundo y de Europa en el año 2022 en Madrid y París, respectivamente. "Criar buenos perros es complicado y es un trabajo de muchos años. Hay que hacer una buena selección y que te salga el ejemplar correcto para poder conseguir estas cosas", relata Hevia, que destaca el trabajo diario que realizan con "Jagger", un pastor australiano de cuatro colores que pesa 24 kilos y mide 55 centímetros.

"Tiene una buena alimentación, va al baño cada diez días, se le cuida mucho el pelo para mantenerlo en condiciones óptimas y hacemos ejercicios con él", cuenta su dueña, antes de ensalzar la capacidad de movimiento del perro. "Empuja mucho de la parte trasera. Da la sensación de ser un perro pesado, pero no, todo lo contrario", dice.

Los encargados de entregar los premios fueron el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles; el secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón, Álvaro Alonso, y el presidente de la sociedad canina del Principado de Asturias y organizador de la cita de animales domésticos, Ángel Lamar.