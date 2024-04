La emotiva vuelta al cole de Carmen Moriyón: así vivió su regreso al Santo Ángel de la Guarda, en el que estudió "desde párvulos a tercero de BUP"

Muy emotiva. Así fue la vuelta al cole de Carmen Moriyón. La alcaldesa de Gijón visitó en la mañana de este jueves la instalaciones del Santo Ángel de la Guardia, en el que estudió "desde párvulos hasta tercero de BUP", en un "tour" en el que estuvo guiada por los alumnos del centro, que le presentaron los trabajos sobre la historia del célebre edificio que han elaborado este curso con motivo de la restauración que se está llevando a cabo en el inmueble, en la que se enmarca, entre otros, el repintado de color blanco de la fachada. "Que, aunque mucha gente no lo sepa, es su color original", defendió Moriyón.

La visita comenzó con una breve interpretación teatral en la que alumnos de 1º de la ESO representaron el recibimiento de las hermanas a Luis-Antoine Ormières, fundador de la congregación que llegó a Gijón a finales del siglo XIX, donde murió en 1890. Después, Moriyón visitó la que fue su aula de preescolar, hoy el comedor de los profesores. "Yo me sentaba aquí con Covadonga Valdés Moré", recordó la regidora de la que fue su compañera de pupitre, artista y nieta del célebre pintor gijonés Mariano Moré.

La visita continuó por el salón de actos –"sigue igual, el mismo suelo y la misma tapicería en los asientos"–, donde vio los trabajos del concurso de fotografía del centro, y siguió por los diferentes pasillos y aulas, donde los estudiantes mostraron los trabajos creativos para repasar, desde distintas ópticas y técnicas, la historia del centro y de la ciudad. Por ejemplo, los de Primero de Primaria pintaron algunos de los elementos más singulares de la ciudad, entre los que no faltaron el propio colegio o el Elogio del Horizonte. "¿Y por qué no está el ayuntamiento?", preguntó la alcaldesa. "Porque no nos lo mandó Conchita", contestaron con sinceridad los pequeños Juan y Fran, que no dudaron en coger a la regidora y llevarla por los pasillos hasta su clase, para tratar el asunto con Conchita Vázquez, la maestra, que como Moriyón también fue antigua alumna. La cosa quedó en que los estudiantes harán dibujos del ayuntamiento y luego visitarán el consistorio con Moriyón. "No fuimos juntas a clase, pero nos conocemos desde la época del colegio", explicó Vázquez, encantada con la visita.

La "vuelta" al colegio de Carmen Moriyón, en imágenes / Juan Plaza

Tras ver y escuchar una explicación de todos los trabajos de los estudiantes, Moriyón fue entrevistada por los escolares para el podcast del centro en el recibidor noble. "Creo que es la primera vez que entro aquí. Cuando era alumna no nos dejaban pasar", reconoció la regidora, entusiasmada con la visita. "Tengo muy buenos recuerdos del colegio y de las profesoras; viví momentos felices", aseguró la alcaldesa que, visiblemente emocionada, recordó que entre esas paredes decidió estudiar medicina. "Me acuerdo de las personas que me ayudaron a tomar esa decisión, a convencerme de que podía, como la hermana Gertrudis, que siempre confió mucho en las posibilidades que tenía", rememoró con los ojos empañados en lágrimas. La jornada también fue muy celebrada por alumnos y docentes. "Estamos encantados de tener aquí a Carmen, una antigua alumna que quiere tanto al colegio y que representa el que es nuestro gran objetivo: ayudar a que la gente encuentre su lugar en la sociedad y en el mundo desde el don que cada uno tiene", destacó la hermana Sara García, directora del centro, en el día de la vuelta al cole de Moriyón.

