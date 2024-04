La neuróloga González Ardura: "El párkinson aún tiene estigma, pero es importante mantenerse activo"

En el marco de los actos de la Asociación Parkinson Jovellanos por el día mundial de la enfermedad, que se celebra hoy, la neuróloga Jessica González Ardura, adscrita al Hospital Universitario de Cabueñes, explicó ayer en el salón de actos del centro municipal de El Coto el significado de algunas palabras que suelen usar los médicos en consulta y que es importante que los pacientes conozcan. La idea de la charla, según detalló la experta, surgió por el significado de una palabra concreta, la discinesia, es un tipo de movimiento involuntario específico y que a simple vista se puede identificar como un "baile" del tronco. Identificar este tipo de movimientos y diferenciarlos de los temblores habituales que causa la enfermedad es, según la experta, "clave" para afinar las medicaciones. "La discinesia es lo contrario a un temblor: el temblor surge por falta de medicación y la discinesia, por exceso", concretó la neuróloga, que aclaró también que, ante la duda, un consejo que se le suele dar a las familias es que graben a los enfermos con su teléfono móvil. En su charla la neuróloga señaló también la importancia de identificar episodios nocturnos específicos como la nocturia –la necesidad excesiva de orinar por las noches– o la rigidez. "Muchas veces, los pacientes duermen más porque están incómodos, porque no se pueden mover. Eso puede indicar que no están bien medicados y debemos saberlo. Ellos también notarán que se despiertan más torpes, que no han descansado", señaló. González Ardura, por último, defendió también la importancia de que este tipo de pacientes se mantengan activos, tanto con ejercicio físico como con talleres de estimulación cognitiva, para retrasar el avance de la enfermedad, y afirmó que lo visible de esta patología hace que muchos afectados aún sientan "estigma" y "vergüenza" de su condición.