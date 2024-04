Gijón clama en el desierto por su vial

A punto de quedarse sin espacio debe estar el correo del Ministerio de Transportes en la pestaña donde almacene las comunicaciones que recibe del Ayuntamiento de Gijón con la expresión vial de Jove en su encabezamiento. Y no solo por esa declaración institucional aprobada este miércoles por toda la Corporación, que tiene su antecedente en una proposición que salió del Pleno del mes pasado aprobada con la misma unanimidad. Es que, casualidades de la vida y de ese bucle en el que dan vueltas los grandes proyectos de Gijón que dependen de este ministerio, del Pleno de abril del año pasado –el último ordinario del anterior mandato– salía otra declaración institucional camino de la misma sede ministerial. Era otro gobierno local y otra Corporación, pero el mismo problema para Gijón: el vial de Jove. Y ojo, que la declaración de hace un año empezaba con una referencia a la incontestada declaración institucional tramitada en octubre de 2022.

Entre el abril del año pasado y este abril dos hitos: el estallido de alegría que fue ver como salía a licitación el vial de Jove por 285 millones el pasado mayo y la tremenda decepción de saber hace unos días por boca del Secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, que ni se iba a hacer esa obra ni se pensaba en un vial soterrado. El calendario daba un salto atrás de tres décadas para recuperar la idea de un vial de Jove en superficie. Una opción que Gijón rechaza de plano.

Los cambios de grupos municipales y de gobierno no han roto la unidad política local en defensa de la obra

En el orden del día de la sesión plenaria del 20 de abril de 2023 se incluía con el formato de declaración institucional un texto con solo 18 líneas. No hacían falta más. Hablaba aquel texto de "la falta de respuesta de la Ministra y la pasividad que muestra hacia la problemática de nuestra ciudad" en referencia al silencio de Raquel Sánchez ante una petición de reunión hecha por Consejo Social de Gijón para que pudiera oír de boca de los propios representantes de los gijoneses las razones de la urgente necesidad del vial de Jove. Y ante esa pasividad ,el Pleno le exigía esa reunión con urgencia y "que se publique la licitación de la obra del vial de Jove antes del próximo 28 de mayo de 2023". La fecha se ponía con la intención de que los resultados de las elecciones que estaban a la vuelta de la esquina no supusieran un retraso sobre un proyecto que llevaba meses a la espera solo de una actualización de precios.

La iniciativa fue suscrita por los portavoces de todos los grupos municipales del momento –PSOE, Ciudadanos, Foro, Podemos-Equo Xixón, PP, Vox e IU– que, junto al concejal no adscrito Alberto López-Asenjo, conformaban la Corporación presidida por la socialista Ana González.

La Corporación en el Pleno de abril de 2023, el último ordinario del mandato presidido por la socialista Ana González. | Marcos León / R. Valle

Una Ana González que unos meses antes, en diciembre, y tras el cabreo que generó en Gijón ver que los presupuestos del Estado solo reservaban dos millones para la obra, le había enviado una larga carta a la Ministra llena de reproches al no ver "voluntad política" por licitar una obra. En esa carta se le recordaban a la Ministra las cuatro razones que justificaban la "extrema importancia del vial de Jove: la salud de los vecinos de la zona oeste afectada por la contaminación, la inseguridad que generaba el paso de cientos de camiones y algunos de ellos con mercancías peligrosas, la trascendencia de ese acceso a El Musel y la Zalia para el desarrollo económico de Gijón y Asturias y la posibilidad de dar una solución urbanística a la avenida Príncipe de Asturias y su entorno. González remataba su carta con un "somos una ciudad un día que necesita una respuesta comprometida con su presente y su futuro".

Misma unidad que se ejemplificaba este miércoles en el Ayuntamiento. Dentro del salón de plenos, en una sesión presidida por la forista Carmen Moriyón, con una declaración suscrita por los portavoces del PSOE, Foro, PP, Vox, IU, Podemos y el edil no adscrito Oliver Suárez, y fuera de la Casa Consistorial en una concentración convocada por los vecinos a lo que se sumaron todos los concejales.

Ahora la lucha no es que se licite el proyecto, como hace un año, es que el vial de Jove que se haga sea para solucionar los problemas de la zona oeste y no para moverlos de sitio. Por eso el rechazo de Gijón a la nueva propuesta del Ministerio que ahora lidera Óscar Puente de hacer el vial por el mismo sitio, pero en superficie. Al Ministerio se le pide "una solución definitiva para que el tráfico pesado deje de circular en superficie por los barrios de la zona oeste". Solo falta esperar que el envío de Gijón no caiga en el buzón de correo no deseado del Ministerio.

Pleno, abril de 2023 Alcaldesa. Ana González (PSOE). Gobierno local. PSOE e IU. Corporación. PSOE, Ciudadanos, Foro, Podemos-Equo Xixón, PP, Vox, IU y el concejal no adscrito Alberto López-Asenjo. Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana. Ministra: Raquel Sánchez (PSOE). Declaración institucional. Urgiendo la licitación antes del 28 de mayo del vial.

Pleno, abril de 2024 Alcaldesa. Carmen Moriyón (Foro). Gobierno local. Foro y PP. Corporación. PSOE, Foro, PP, Vox, IU, Podemos y el concejal no adscrito Oliver Suárez. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Ministro: Óscar Puente (PSOE). Declaración institucional. A favor del vial de Jove tras el desistimiento de la licitación de su construcción.

