Los partidos en Gijón piden explicaciones a Barbón por su gestión en el fiasco de Jove

Los partidos reclaman explicaciones sobre el papel del Gobierno regional en el fracaso del proyecto del vial de Jove. La acusación lanzada por fuentes del Ministerio de Transportes de que el presidente del Principado, Adrián Barbón, sabía extraoficialmente que el proyecto del vial de Jove soterrado se caía dos meses antes de que se comunicase oficialmente el 20 de marzo causó estupor entre los grupos tanto de la izquierda como de la derecha del Ayuntamiento gijonés y de la Junta General del Principado.

El forista Jesús Martínez Salvador, portavoz del Gobierno municipal, aseguró que "la grandeza de Gijón está muy por encima de maniobras políticas" y reclamó a Barbón una muestra de "confianza" porque si no la hay "es imposible avanzar". Ante las dudas, Martínez Salvador entiende que "con el PSOE es imposible discernir lo que es cierto de lo que no lo es. Esto no hace sino evidenciar el comportamiento ridículo y vergonzoso del socialismo gijonés, que intenta tapar con aspavientos y falsa indignación su propio fracaso".

En el PSOE local pusieron el acento en la solución al problema por encima de otras cuestiones. "Nosotros no tenemos conocimiento de quién lo sabía antes o lo supo después. Lo que sí sabemos es que si cualquiera nos hubiese consultado sabrían de primera mano que lo que proponen era, es y será inaceptable. Si nos hubiese preguntado el Ministerio, el Principado o la alcaldesa de Gijón le hubiésemos dicho lo mismo: en superficie, por Jove, no; y los camiones fuera del casco urbano", expresó el presidente socialista gijonés y diputado autonómico José Ramón García, "Monchu".

El presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, explicó que "hasta en dos ocasiones le he preguntado a Barbón, en la Junta General, si él conocía la anulación del proyecto de Jove soterrado antes de que saliera a la luz pública, y en las dos ocasiones, aunque la segunda solo fue moviendo la cabeza, dijo que no lo conocía". Queipo criticó que "si Barbón sabía que uno de los proyectos vitales no se iba a hacer y calló para proteger a Óscar Puente, nos ha engañado a todos", y propuso una reprobación parlamentaria al presidente del Principado: "De confirmarse esto se la habría ganado".

La parlamentaria autonómica y portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Sara Álvarez Rouco, entiende que "el Presidente que dice trabajar por ‘la mejor Asturias’ incurre en el peor de los defectos que se puede esperar de un político, la falta de credibilidad. Con esta mascarada ha hecho suyo el mismo descrédito que le atribuyó a Oscar Puente y a su equipo. Parece que en este asunto del vial de Jove, como en tantos otros, solo nos queda plantar cara a los engaños sobre infraestructuras sin contar con el presidente del Principado, el que debería haber sido nuestro mejor embajador en Madrid".

Para IU, este "es el momento de soluciones". "Si Barbón lo sabía hace semanas, debería de haber reaccionado en el minuto uno en vez de ocultarlo. Desde luego, si fue así, nos tomó o el pelo a todos los gijoneses", advirtió Javier Suárez Llana, portavoz de IU en el Ayuntamiento, que instó a Transportes a "abandonar las estrategias de distracción y asumir de una vez su responsabilidad".

La portavoz municipal de Podemos, Olaya Suárez, hace extensible la crítica a Barbón también a Transportes. "Si el Ministerio dice la verdad, eso también significa que cuando nos hablaban de un retraso de un mes por la complejidad técnica, ya sabían perfectamente lo que había y nos estaban engañando a todas", expresó la edil, que agregó: "No tenemos mayor interés a estas alturas en ver quién del PSOE lo ha hecho peor en este asunto. Creo que es momento de centrarnos en exigir una solución, no la chapuza inútil que están planteando y que no responde a ninguna de las necesidades del oeste de Xixón. Recordemos una vez más que está en juego nuestra salud".

También fue crítico el diputado autonómico de Foro, Adrián Pumares. "Creemos que esta noticia es lo suficientemente grave como para requerir una explicación", señaló, antes de rematar: "No sé si nos va a decir algo el señor Barbón o va a seguir defendiendo al ministro Óscar Puente.

La situación también causó desconcierto entre los vecinos. "Ya he comentado varias veces que nada de lo que ocurre en política es inocente. Tampoco debería sorprendernos que se propusieran nuevas dilaciones en la obra puesto que esto es lo que viene sucediendo desde hace 25 o 30 años en las grandes obras de infraestructuras gijonesas y asturianas. Desgraciadamente es así", afirmó el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV), Manuel Cañete. "A nosotros Barbón nos trasladó con mucha contundencia su rechazo al plan nuevo del Ministerio, que es, en realidad, no hacer nada. Eso es lo que íbamos buscando", agregó.

Cañete también urgió a Ayuntamiento y Principado a aunar fuerzas para buscar una solución. "Lo que esperamos los vecinos es que ambas administraciones, local y regional, se pongan al frente de esto y también hagan una propuesta seria de solución. De momento desmontar esta tomadura de pelo que consiste en decir que no se puede soterrar el vial como está previsto desde hace años", expresó. "Lo tremendo es que cada mes de retraso se incrementa el precio de la obra, como así está ocurriendo con el resto de proyectos en marcha", concluyó.

