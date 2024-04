Una obra de Covadonga Valdés Moré para difundir la nueva "vía gijonesa" cultural

La "vía gijonesa", el nuevo marco cultural con el que se pretende rediseñar la política cultural de la ciudad, tendrá también una imagen propia: una "ciudad de bolsillo" dibujaba por la artista gijonesa Covadonga Valdés Moré. La obra, que mezcla varias técnicas artísticas, lanza una vista panorámica del "centro neurálgico" de Gijón, en palabras de la autora, destacando los principales enclaves de este marco: Tabacalera, el Revillagigedo y la Casa Natal de Jovellanos. "Quise apostar por un estilo muy sencillo para que todo el mundo pueda verlo y comprender y que les resulta hasta un poco divertido. Tiene un aire ligero, alegre, porque también creo que Gijón es así. Busqué resumir la idiosincrasia de la ciudad", relata la artista, que fue también la autora de la postal de LA NUEVA ESPAÑA en la pasada Navidad.

Valdés Moré lleva años trabajando en una serie de trabajos que giran en torno a la idea de los "jardines de bolsillo", un tipo de obras que comenzó a hacer, en realidad, para consumo propio porque, cansada a veces de vivir en ciudades, quería tener un recuerdo de la naturaleza –de su jardín de Piloña o de otros espacios verdes de su Asturias natal– que pudiese guardarse, literalmente, en el bolsillo. "Empecé haciéndolos para mí, como una necesidad, y luego hice el del jardín del Evaristo Valle y otro para el Museo de Bellas Artes, por ejemplo", recuerda la artista, que explica que esa reproducción de jardines se amplió después a la idea de "ciudades de bolsillo", con versiones de Gijón y de Bilbao. "Al final la idea fue como un mix: empecé a hacer planos de ciudades y, con la misma idea de los ‘jardines de bolsillo’, hice esta otra versión. A Carmen Moriyón le enseñé uno de esos planos de Gijón y así surgió este otro proyecto: me dijo que les gustaría tener uno donde pudiese descartarse el apartado artístico de la ciudad", completa.

En cuanto al diseño de la pieza, Valdés Moré mezcla el "gouache" –témpera– con acrílicos y algún detalle con lápiz acuarelable. El resultado, muy colorido, identifica, también, al Ayuntamiento, como promotor de la "vía gijonesa", así como la playa de San Lorenzo y el Puerto Deportivo, en los márgenes, y el "Elogio del Horizonte", al fondo. Aunque sin identificar por nombre, la obra muestra también elementos reconocibles de este mismo entorno como la Casa Paquet y la estatua de Pelayo. "Me planteé pintarlo como si me hubiese plantado en los Jardines de la Reina y estuviese describiendo lo que veo", razona la artista, que ha desperdigado algún detalle "playu" para los más observadores. En un tramo de terraza aparece un hombre escanciando sidra, por ejemplo, y también un anciano que camina con un bastón ayudado por un tercero. "También pinté varios perros, porque me encantan, y porque Gijón hoy ya no se entiende sin ellos. Quise plasmar la variedad de esta ciudad", añade Valdés Moré, que bromea: "También pensé en poner algún patinete, pero al final no me atreví porque igual lo ponía en un espacio por donde ya no se puede circular". En la imagen tampoco se ve ningún coche.

Reproducción de «En Gijón, arte», la obra de Covadonga Valdés Moré que ilustrará la promoción de la «vía gijonesa», el nuevo marco cultural de la política municipal. / Covadonga Valdés Moré

Este nuevo mapa se ha bautizado como "En Gijón, arte" y está pensado para ser un desplegable de seis caras, imitando también el diseño de las versiones de jardines. "Eso da cierto juego para abrir y cerrar y ver solo las partes que tú quieras. Supongo que pueda resultar de interés para los turistas, pero creo que quienes más lo van a valorar serán los gijoneses", vaticina la artista, que se muestra "muy ilusionada" por poder sumarse a un proyecto que califica de "muy interesante". A juicio de la gijonesa, el Revillagigedo es un espacio "importantísimo" para el futuro cultural de la ciudad. "Para muchos de nosotros era un hábito acudir a ese palacio y a día de hoy vemos que simplemente nos hemos quedado sin espacios expositivos. Y, aunque Gijón es amplio y se hacen muchas cosas, tener ahora mismo una exposición en el palacio me parece fundamental. Todo el mundo está deseando que ocurra algo en este sentido; en Gijón se pueden hacer más cosas que tomar algo y la gente lo demanda", opina. "Como ciudad es de vital importancia que se ponga el foco en los artistas locales, porque es precisamente lo que nos distingue del resto", añade.

Sobre la Casa Natal, la artista coincide en la idea de que "se ha quedado pequeña" y que debe potenciarse con otros complejos como Tabacalera. "Lo más importante, en cualquier caso, y aunque está muy bien abrir nuevos centros culturales, es el programa. Yo ahora confío en que de esto se encarguen los especialistas que tenemos en Gijón. En la ciudad hay muy buenos profesionales que podrán detallar ese marco", señala.

Este mapa de "En Gijón, arte", se espera, se imprimirá con tapas rojas y, plegado, será un pequeño libro rectangular de unos 22 centímetros por su lado más alto. Un libro, claro, de bolsillo, para completar lo que para Valdés Moré empieza a ser ya una serie característica de su trayectoria. Esta pieza, no obstante, será especial. "Me hace muchísima ilusión porque siempre quiero hacer cosas sobre mi ciudad. Estoy encantada de que me hayan permitido hacer esto", agradece.

La "vía gijonesa", con un nombre propio y, ahora, con una imagen que le pone cara, será una de las líneas políticas clave de este mandato y plantea un nuevo modelo cultural para la ciudad con Tabacalera –en trámites para reformarse como espacio expositivo– como gran núcleo de un eje que partirá desde Cimadevilla, pero que impulsa también proyectos como la residencia artística ya en marcha en el Palacio de San Andrés de Cornellana.

