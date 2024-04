"Tabacalera, con un modelo como el de San Sebastián, sería idónea para la Filmoteca"

Pedro Roldán, presidente de la Sociedad Cultural Gijonesa, fue el encargado de reivindicar en el Pleno del pasado miércoles la iniciativa que comparte su entidad junto al Ateneo Obrero, Ateneo Jovellanos y Sociedad Cultural Gesto de que la Filmoteca de Asturias tenga su sede en Gijón. En esta entrevista expone los motivos, modelos en los que fijarse de otras comunidades y el espacio que vería adecuado en la ciudad para su puesta en marcha.

–¿Por qué es necesario recuperar la Filmoteca?

–Lo que existió hasta 2011, más allá del carácter voluntarista de la persona que la dirigía, no es un modelo equiparable al resto de filmotecas de España. Esa experiencia nos vale para aprender lo que no tenemos que hacer. Una filmoteca es necesaria y debe cumplir cuatro objetivos. Primero, la custodia, archivo, catalogación y restauración del material histórico audiovisual de Asturias, para tener una exposición de público e investigadores, porque gran parte de ese material ahora mismo está en Madrid, al no tener aquí un espacio. Segundo, está la labor de divulgación de la cultura cinematográfica, como organizar ciclos de cine, por ejemplo. También tiene un ámbito de formación. Y la última pata sería la colaboración con los creadores y el sector audiovisual asturiano. Lo que hablamos, en resumen, es una filmoteca que sea capaz de trabajar colectivamente con el tejido cultural y audiovisual de Asturias para crear, como en el País Vasco, un ecosistema cultural.

–¿Qué argumentos tiene Gijón a su favor para ser sede?

–Que cumple las características de la historia y tradición. Y va más allá de que la primera película pública se proyectase en Gijón. Además, tenemos un importante tejido cinematográfico, con el Festival de Cine, como con otras actividades realizadas por otras asociaciones e instituciones. Veo fundamental, por tanto, que no sea un instrumento aislado, sino crear un ecosistema con el resto de eventos. Y Gijón dispone de espacios adecuados para poder albergar esa Filmoteca de Asturias.

–¿Qué espacio propone?

–En Asturias tenemos que ser capaces de innovar, pero también conocer y aprovechar experiencias exitosas. En el País Vasco hay un espacio donde convergen la Filmoteca Vasca, el Festival de Cine de San Sebastián, la Escuela de Cine Elías Querejeta y Zineuskadi, que es un ente que representa al Gobierno vasco y a entidades y empresas del sector audiovisual. Ese espacio que se denomina ecosistema cultural tiene su sede en Tabacalera San Sebastián. Son evidentes sus similitudes con Gijón. Por eso creo que Tabacalera sería el espacio más idóneo para la Filmoteca de Asturias, porque podríamos crear ese ecosistema con el Festival de Cine y más entidades. Además, ese espacio podría contar con una sala de emisión con sistemas modernos. Es el más adecuado a medio plazo.

–¿Y a corto plazo?

–Tabacalera, siendo optimistas, no estará operativa hasta dentro de tres o cuatro años. La antigua Escuela de Comercio sería un espacio adecuado para que la Filmoteca tenga su sede operativa a nivel de oficinas, donde compartiría espacio con el Festival de Cine y entidades culturales que organizamos actividades, y contaría con una sala de proyección. Y estaría en el centro de la ciudad, que es algo clave.

–¿Descarta la opción entonces de la Laboral, donde funciona ahora mismo la Cinemateca?

–A corto plazo, el archivo en la Laboral es una buena opción, pero, a largo plazo, veo mejor Tabacalera, para favorecer el trabajo de los investigadores. Y veo importante no equivocar ni cometer errores del pasado, y caemos en la tentación de cambiar el nombre de Laboral Cinemateca y ponemos el de Filmoteca, que debe ser un proyecto nuevo que nazca de una forma muy transparente.

–¿Y copiar el modelo de otras comunidades, con varias sedes?

–Apostamos por una filmoteca descentralizada. Esa situación suele darse en comunidades con varias provincias. Creo que las actividades deben descentralizarse para toda Asturias, y eso es un objetivo fundamental. Pero con los recursos que tenemos, que son limitados, y el coste que supondría mantener abiertas dos sedes, pues veo un error pasar de cero sedes a dos. Insisto en descentralizar la actividad, pero desde un espacio colaborativo, con ese ecosistema que veo importante crear.

