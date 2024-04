La playa de San Lorenzo se llena con el verano de abril: ¿cómo conviven los que van a tomar el sol con los perros que aún pueden entrar?

Cada año se cuelan con más frecuencia días soleados y muy calurosos que invitan a empezar primero la temporada de playa en la primavera o bien estirarla entrado ya el otoño. Abril y octubre suman cada vez más jornadas para tomar el sol o bañarse. Y lo hacen con una situación algo peculiar, de convivencia con perros y sus dueños, que tienen permitido el acceso a las playas del 1 de octubre al 30 de abril, entre las escaleras 2 y 8. "Hay playa suficiente para todos, especialmente con marea baja. Solo se necesita tener responsabilidad y sentido común para convivir todos", coinciden en señalar desde las dos partes, en una jornada de sábado de abril en la que San Lorenzo tuvo una gran afluencia.

Toñi Fernández, vecina del centro de Gijón, se puso el bikini para aprovechar el fabuloso día de playa, y se bajó a la arena con su perra Kira. "Cuando hay así mucha gente hay que estar más pendiente de ella, pero no veo ningún problema. Es cuestión de lógica, igual que no se suelta a un niño en el parque y te desentiendes, pues tampoco lo haces con un animal en la playa si hay mucha gente", señala, mientras juega con la pelota con Kira. "Hay razas y razas, algunas días así pues mejor que se lleven atados", razona.

David Álvarez, un gijonés que vive en Madrid, se acercó junto a la aragonesa María Fandos. Y dejaron corretear por la playa a su perra Lola. "No da problemas y es feliz aquí", destacan, mientras añaden el motivo por el que les gusta venir a Gijón. "Escapamos de la contaminación y venimos a este gran ambiente, y creo que si hay cabeza la convivencia es posible en la playa. Creo que hay veces que hay humanos que hasta ensucian más que los perros", valora.

La marea baja ayudó a que no hubiera aglomeraciones en la playa. "Los que vinieron al sol se pusieron más cerca de El Piles, para el principio estamos más los que venimos con perros", explica Héctor Fernández, junto a su perro Cody. "La clave para que no haya problemas la tienen los dueños, que son los que conocen a sus perros, así que en días así, si es un poco conflictivo el perro, pues lo atan y todo solucionado", indica, antes de añadir que a su juicio los dueños respetan mayoritariamente los límites: "Si sabes que puedes unas fechas y entre unas escaleras no merece la pena arriesgarte a recibir una multa de 400 euros".

¿Y que dicen los bañistas o los que quieren ir a tomar el sol? "Mientras limpien los excrementos y estén controlados no hay problema, podemos estar todos, cuenta Carlos Álvarez y Lola Amo, que estrenaron temporada de playa. "La gran mayoría de los que vimos paseando son tranquilos y juguetones", afirman, antes de añadir que no modificarían ningún calendario de acceso a la playa de perros, ni para recortarlo ni aumentarlo. "Está bien así", zanjan.

No solo los gijoneses y asturianos se echaron a las playas este fin de semana por el buen tiempo. Hasta de la región vecina se acercaron a la playa de San Lorenzo para disfrutar de la arena y el mar. Los leoneses Marian Fernández y Rodrigo García estaban tranquilos sentados en la toalla delante de La Escalerona, aprovechando la marea baja, mientras veían a algunos perros jugando y corriendo. "Por mí como si están todo el verano", cuenta García. "Tanto tiempo lo veo excesivo, aunque a mi me encantan, porque con tanta gente sería complicado, pero me encanta ver que disfrutamos todos, pero siempre con la responsabilidad y sentido de cada dueño", enfatiza Fernández.

