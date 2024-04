Recuerdo con mensaje reivindicativo en El Sucu a la Segunda República: “Estamos en riesgo de involución, hay que recuperar sus valores”

Con la intención de conmemorar los valores de la República, y reivindicar la defensa de lo público como durante su vigencia, y que también no exista un retroceso en las leyes de memoria, el cementerio de El Sucu celebró el tradicional acto del 14 de abril, con el 83.º aniversario de la proclamación de la Segunda República. Organizado por el Ateneo Obrero de Gijón y la Sociedad Cultural de Gijón, casi un centenar de personas se reunieron en El Sucu, para leer un manifiesto y proceder a la tradicional ofrenda floral ante la fosa común. “Es un encuentro histórico y tradicional, con un sentido ciudadano, cívico y progresista, no partida, en el que están representados los ideales de la Segunda República, que siguen vigentes en la democracia actual, porque hemos recuperado una parte de ese pasado, aunque tal vez no todo”, resumió Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero.

El encuentro, celebrado cuando la niebla tomó Gijón, contó con integrantes de otras asociaciones, como Asturias Laica, y los concejales del Ayuntamiento de Gijón del PSOE o Izquierda Unida. Sonó el himno de la República tras la lectura del manifiesto por parte de los presidentes de las dos entidades organizadores y se guardó un minuto de silencio tras la ofrenda floral en la fosa común. “Siempre venimos aquí con un doble sentido, de celebración y homenaje a aquellas personas que dieron su vida por la libertad y aquellos ideales”, enfatizó Luis Pascual.

Pedro Roldán, de la Sociedad Cultural Gijonesa, aprovechó la cita para lanzar “un mensaje reivindicativo de los valores republicanos, en el sentido amplia de la palabra”. Lo hizo para contextualizar la situación política del país y también a nivel mundial: “Estamos en riesgo de involución. Por lo tanto, hay que reivindicar los valores republicanos, que son la esencia, los valores democráticos de libertad, justicia e igualdad. Es algo fundamental”.

A esa misma reflexión se unió también Luis Pascual, que lamentó una situación que considera un claro retroceso: “Uno de los ataques que más se está viviendo es la vuelta atrás en las leyes de memoria democrática, es algo que no damos crédito. Son leyes perfectamente democráticas y que reconocen a todas las víctimas”. También subrayó la importancia de mantener una defensa de lo público, como en la Segunda República: “La educación pública o el derecho de la mujer a su representación pública e institucional, todo eso es algo por lo que hay que seguir alerta y defenderlo”.

En la lectura del manifiesto, que alternaron Pascual y Roldán, se enfatizó en la que "la Segunda República representó la promesa de un nuevo al amanecer, donde los ideales de igualdad, libertad y fraternidad brillaron como estándares de progreso". Y también se recordó el papel de cementerio de El Sucu durante la dictadura franquista: "Se convirtió en uno de los símbolos sombríos de aquella represión: en sus tapias cientos de valientes fueron salvaje y cobardemente fusilados; en sus fosos pretendieron vanamente los fascistas sepultar la memoria de quienes entregaron sus vidas a la defensa de la libertad".

