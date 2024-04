Mar de Niebla pide ir "todos a una" por el vial de Jove

Cuando la Fundación Mar de Niebla echó a andar en 2004, el proyecto del vial de Jove ya había pasado por varias etapas en su intrincada tramitación. Meses después, en 2005, se dio un paso determinante, la firma del protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón para redefinir las actividades destinadas a resolver la accesibilidad del puerto de El Musel y de la Zalia. Casi dos décadas más tarde, el sentir en la entidad social con base en el Cerillero es de parálisis ante los úlimos acontecimientos. El descarte del túnel soterrado ha sido sinónimo de decepción, sobre todo por lo sobrevenido del asunto. "Ha sido algo inesperado", confiesa Rocío Álvarez, codirectora de Mar de Niebla desde inicios de año junto a Eva Tirado tras el periodo con Héctor Colunga al frente del colectivo.

Desde que todo se precipitara a raíz de la fatídica reunión del 20 de marzo, Mar de Niebla ha acudido a encuentros vecinales como entidad afincada en la zona oeste, la gran afectada por el plan del vial. "Estamos en la misma línea que los agentes del vecindario y que las asociaciones de vecinos", afirma Rocío Álvarez, que señala que la construcción de un túnel que soporte el tráfico pesado es "una reivindicación que el barrio lleva haciendo 30 años". Su compañera, Eva Tirado, se muestra crítica con la propuesta ministerial de crear un vial en superficie. "Es una solución por la que no deja de trasladarse la problemática de una zona a otra y que no da respuesta a la necesidad que hay", asegura Tirado, que saca la palestra la polución en el entorno. "La contaminación es bastante palpable. No es algo intuitivo, se puede apreciar", denuncia.

"En Mar de Niebla participan muchas personas que son del Cerillero y del oeste", explica Rocío Álvarez, que aboga por arrimar el hombro. "Dentro de nuestras posibilidades, apoyaremos y colaboraremos en las diferentes acciones para sumar", dice Álvarez, que tilda de "fundamental" la cohesión social de cara a exteriorizar el rechazo popular al vial al aire libre. "Es un momento clave y hay mucha unión entre las asociaciones vecinales", comenta la codirectora de la entidad, para la que la contaminación "no es una problemática exclusiva" de la zona oeste de Gijón. Rocío Álvarez apoya el calendario de movilizaciones armado desde la esfera vecinal e insta a "ir todos a una" con él. En ese sentido, Eva Tirado ensalza la labor llevada a cabo en los últimos tiempos por la Plataforma contra la Contaminación y considera el actual panorama del proyecto del vial como una oportunidad para "visibilizar el problema que existe" y para que la vecindad "ponga en evidencia esta realidad y se sume a combatirla".

La Fundación Mar de Niebla tiene su centro de operaciones muy cerca del parque del Cerillero, en La Calzada, donde la contrariedad respecto al plan del Ministerio de Transportes con el vial se hace patente. Un reproche al que se adhiere una entidad con mucho arraigo en la zona. "Que sigan pasando miles de camiones en superficie afectará a la contaminación y a los propios vecinos", concluye Rocío Álvarez.

