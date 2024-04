Las dos razones de peso (y sí, una es el vial de Jove) por las que recogieron un millar de firmas en el rastro de Gijón: "La salud debe ser esencial"

"Más de un millar". Ese es el balance que el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón (FAV), Manuel Cañete, realizó de la primera jornada de recogida de firmas en la calle –que tuvo lugar ayer en el rastro– contra el vial de Jove en superficie y "contra este modelo industrial insostenible, cemento, siderúrgico, térmico y de incineración, que provoca unos niveles de contaminación inasumibles para todo Gijón", según figura en el encabezado de las hojas en las que se estampan las firmas.

Las de ayer no son las primeras firmas recogidas, ya que otras se han ido recogiendo en las asociaciones vecinales y en otros lugares, pero es la primera salida a la calle con este fin específico. Hoy seguirán en el Ateneo de La Calzada.

Es una protesta más contra un vial que para los vecinos es la guinda del pastel de los problemas de contaminación que sufre en especial el oeste de la ciudad y que, de una manera sarcástica, pusieron ayer al corriente a los asistentes al rastro mediante el reparto de un pasquín con lo que han bautizado como la "senda negra", en lo que han definido como "turismo de riesgo" para hacer "turismo activo a pleno pulmón" con un recorrido que empieza por la fuente de La Mortera, contaminada por Vauste, y sigue por los principales focos de emisiones industriales como son Arcelor, la térmica de Aboño, la cementera, siguiendo por la depuradora de La Reguerona, El Musel con instalaciones actuales y otras proyectadas, el paso de camiones por la zona oeste hacia El Musel y con recomendación de acudir al término de la ruta al "saturado" Hospital de Jove. También aprovecharon para hacer encuestas sobre problemas de salud relacionados con la contaminación a parte de los que firmaron en la mesa.

La presidenta de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Sara Menéndez, firmando en la mesa que colocó a la entrada del rastro la federación vecinal. / Juan Plaza

El presidente de la FAV, Manuel Cañete, explicó ayer que con las firmas lo que buscan es "mostrar públicamente nuestro rechazo al planteamiento del Ministerio con el tema del vial de Jove en superficie y a la vez lo que reivindicamos que necesitamos un modelo industrial nuevo para toda la zona oeste que combata la contaminación y, por tanto, que el condicionante de salud sea un determinante esencial a la hora de planificar el modelo industrial en la zona". Y señaló que con esta campaña "esperamos que haya más firmas que contra la pirólisis", el proyecto de Preco en El Musel contra el que la FAV recogió más de 15.000 rúbricas.

Mientras desde los altavoces instalados por los organizadores de la recogida se escuchaba una grabación con lemas como "la salud no se vende ni se delega, se defiende", Cañete, otros dirigentes vecinales y miembros de la Plataforma contra la Contaminación de Gijón se distribuyeron a lo largo de la calle de acceso al rastro para abordar a los transeúntes y solicitarles su apoyo. Algunos de ellos, plenamente conscientes de lo que es el problema de la contaminación para la zona oeste de Gijón, como la vecina de El Llano Susana Suárez, quien hasta los 28 años había residido en las casas de la calle Francisco Eiriz de la Junta de Obras del Puerto, de la que su padre era trabajador y que tras firmar señalaba ayer que el proyecto del vial de Jove en superficie le parece "fatal, porque cuanto menos contaminación haya, mejor" para un barrio como el de Jove, en el que ella pasó sus años mozos.

Fini Pastur, vocal de la Asociación de Vecinos de El Muselín, a la izquierda, recogiendo la firma de una mujer, ayer, en el acceso al Rastro. / Juan Plaza

A otra de las firmantes, Noelia Rosal García, vecina del barrio de La Arena, le enganchó especialmente la parte del escrito que rubricó que aludía a los niveles de contaminación de Gijón. "Hay mucha contaminación y habría que ponerle fin a ello. Es muy difícil, pero con un poco que pongamos cada uno, empezando por reciclar o usando menos los coches y más las bicis se puede contribuir", defendió.

Entre quienes ayer estamparon su firma en la mesa petitoria habilitada en el rastro, estuvo la presidenta de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Sara Menéndez, que pasaba por allí. También se acercaron exprofeso un nutrido grupo de representantes del PP, entre ellos la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, y el concejal Guzmán Pendás, y los diputados autonómicos Pilar Fernández Pardo, Manuel Cifuentes y Andrés Ruiz, estampando sus firmas quienes no lo habían hecho ya en la concentración que tuvo lugar en la Plaza Mayor durante la celebración del último Pleno del Ayuntamiento.

"Acaban perjudicando no solo a La Calzada, sino a todo Gijón", señala Pumariega

La portavoz municipal del PP, Ángela Pumariega, apuntó respecto a los camiones que pasan a diario por la avenida del Príncipe de Asturias que "acaban perjudicando no sólo a La Calzada, sino a todo Gijón". Explicó la presencia del PP en la recogida de firmas organizada por la FAV porque "creemos que debíamos estar aquí y, sobre todo, por lo que representa, que no es sólo una infraestructura más que se deja de hacer, sino por la contaminación que está perjudicando a todo Gijón".

En ese sentido, la diputada autonómica Pilar Fernández Pardo, agregó que "la salud tiene que ser prioritaria en cualquier política que se lleve a efecto, y estamos hablando de una infraestructura que no han cumplido con Gijón, pero también en cuanto al tema sanitario, nos están comentando vecinos de La Calzada lo que están respirando día a día, como en sus viviendas entra un tipo de polvo que está inhalándose a diario y, por tanto, repercute en la salud de estas persona; problemas respiratorios, de alergias, en definitiva, un problema de salud pública que nosotros decimos que es prioritario y que hay que acometerlo de una manera definitiva".

Momentos antes, el responsable de Medio Ambiente de la FAV, José Luis Rodríguez Peón, dejaba traslucir el malestar que la posición del Ministerio sobre el vial de Jove ha provocado en el movimiento vecinal y por que: "según los datos del Principado de Asturias, el 85% de la contaminación es de origen industrial y un 15% es del tráfico, así que esperemos que se tomen medidas de una vez por todas", "no nos están haciendo ni caso con el problema de contaminación que está sufriendo Gijón, del que la zona oeste es la zona cero y ya para rematarlo la forma agresiva con la que se está saliendo desde Madrid diciendo que no se va a hacer nada soterrado, sino que va a ir en superficie, lo que nos obliga a incrementar la presencia en la calle para advertir a la gente del peligro que va a conllevar meter los camiones en superficie por Jove, ya estamos viendo lo que está pasando en la Avenida del Príncipe de Asturias. No nos queda otra nada más que luchar". Una lucha para la que ayer buscaron apoyos en el rastro.

