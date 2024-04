El estudio que fijará la opción que defenderá Gijón para el vial de Jove

Jesús Martínez Salvador, edil de Urbanismo y portavoz tanto del grupo municipal forista como del gobierno compartido por Foro y PP, dejaba ayer claro que "no se va a trasladar a los vecinos la responsabilidad de encontrar una solución al vial de Jove, en contra de lo que dice el PSOE". No es esa la hoja de ruta que defiende el gobierno local, y más en concreto Foro, su socio mayoritario. Su plan, según explicó ayer, es que Ayuntamiento y vecinos elijan de manera consensuada la solución que consideren más beneficiosa para Gijón de las que salgan del informe que el Ayuntamiento ha encargado al Colegio de Ingenieros, Canales y Puertos. "Para que luego podamos pelearla y luchar por ella en las conversaciones con el Ministerio", recalcaba Martínez Salvador.

Ministerio que aún no ha respondido a la carta directa que le remitió la Alcaldesa, Carmen Moriyón, el pasado día 27 rechazando en nombre de Gijón un vial de Jove que vaya en superficie. Tras esa carta llegó una declaración institucional del Pleno en el mismo sentido. "En este sentido no hay ninguna novedad. El planteamiento del Ministerio es inasumible para el Ayuntamiento y así lo defenderemos en todas las ocasiones", recordó el forista.

A la entidad colegial, explicó Martínez Salvador, se le ha dado total libertad para hacer un informe que analice los estudios en los que avaló Transportes su decisión de dar carpetazo al proyecto de vial soterrado y dar alternativas a esa situación. Eso supone que los técnicos pueden plantear opciones bajo tierra o en superficie. Sobre ellas será el Ayuntamiento junto a la sociedad civil gijonesa quien tenga la última palabra. Y está claro que esa palabra no es decir sí a un trazado en superficie que traslade de La Calzada a Jove los problemas que genere el tráfico pesado que comunica el Puerto. Justo lo que propone ahora el Ministerio que lidera Óscar Puente.

El concejal de Urbanismo, que participó en una comparecencia pública junto a su compañero de Foro, el diputado autonómico Adrián Pumares, entiende que "desde el punto de vista de la ingeniería y la obra civil todo es posible. Hay 20.000 ejemplos en todo el mundo de cuestiones mucho más complejas. Así que también es posible para Gijón y el vial de Jove; lo que se necesita es un proyecto bien redactado y la dotación presupuestaria para acometer la obra".

El informe de la entidad colegial aún está pendiente de ser rematado, pero el equipo de gobierno espera tenerlo a disposición del Consejo Social cuando se constituya al mediodía del próximo viernes. Es desde allí desde donde se quieren tomar decisiones y desde donde se impulsará un grupo de trabajo específico donde tengan cabida todos los agentes implicados. Los vecinos de la zona oeste pero también el Ministerio sin olvidar a los agentes económicos y al Principado. Un Principado cuyos cuatro consejeros no se incluyeron en la lista aprobada en el último Pleno, pero cuya participación no se descarta. "Esperemos que se pongan las pilas y puedan estar como invitados si no pueden como consejeros formales. Al Consejo Social van temas de calado y los gijoneses no entenderían que el Principado no ejerciera su responsabilidad aquí", sentenciaba Martínez Salvador.

De hecho, el vial de Jove es el tema estrella en esa reunión que también incluye presentar información a los consejeros sobre los avances en la compra a la Autoridad Portuaria de su suelo en Naval Gijón por 4,6 millones tras la decisión del Pleno. Se ha obviado desde el gobierno llevar a esa primera sesión del Consejo Social el asunto del plan de vías, pendiente de la reunión del consejo de Gijón al Norte el día 29. "No queremos mezclar ni solapar cuestiones. Primero el vial de Jove", explicó el portavoz municipal que no descarta otra cita del Consejo Social para hablar del plan de vías, incluyendo las peticiones locales de demoler el viaducto de Carlos Marx, adecentar esa zona en superficie y dejar encarrillada la conversión del Solarón en un gran parque urbano.

Pumares: "Basta de la estrategia Pimpinela del PSOE: primero no se hablan y luego se abrazan"

Adrián Pumares, diputado de Foro en la Junta General, se presentaba ayer en Gijón tras haber hecho una importante labor de documentación en álbumes de fotos del PSOE que le dio para exhibir un posado del secretario general del PSOE gijonés y el portavoz municipal, José Ramón García, Monchu, y Luis Manuel Flórez, Floro, con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el reciente abrazo entre el mismo ministro y el presidente del Principado, Adrián Barbón. "Esto es una falta de respeto y una burla para los gijoneses", explicaba Pumares tras acusar a los socialistas locales de anteponer su posición de "hooligans" de Puente sobre los intereses de Gijón asegurar, con la vista puesta en la imagen del abrazo, "que ya estamos hartos de esta estrategia Pimpinela entre el Ministerio, el Principado y Delegación de Gobierno. Un día nos dicen que no se hablan y están muy decepcionados el uno con el otro y al día siguiente se abrazan y cómo van llegar los trenes Avril todo queda arreglado". A Barbón va precisamente una pregunta que Pumares lleva mañana al Pleno de la Junta. Quiere saber el forista si el presidente Barbón era conocedor desde hace dos meses de que el vial de Jove bajo tierra se caía como han indicado fuentes del Ministerio de Transportes. En su ataque al PSOE no se olvidó Pumares de que Pedro Sánchez estaba en Asturias para visitar el HUCA. "Si quería hablar de salud pública hubiera sido mejor que viniera a ver los mil camiones que pasan al día por la avenida Príncipe de Asturias. Así entendería mejor la importancia del vial de Jove independientemente de su coste. La salud de los vecinos no tiene precio", indicó Pumares ante esa "oportunidad perdida".

