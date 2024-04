El PP fuerza la comparecencia de Puente en el Congreso y exigirá reconsiderar la obra

"El señor Puente va a tener que dar explicaciones en el Congreso de los Diputados de la paralización del vial de Jove y por qué está dando la espalda, una vez más, este Gobierno a los asturianos". Con estas palabras anunció ayer el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Sergio Sayas, que esta misma semana el PP va a solicitar la comparecencia del ministro de transportes, Óscar Puente, en la comisión de Transportes del Congreso para explicar la cancelación de la licitación del vial de Jove en túnel y la propuesta de hacerlo en superficie. El grupo parlamentario popular forzará al Ministro a dar la cara en este espinoso asunto, tras la petición por parte del presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, de que tomaran esa iniciativa.

La ofensiva popular en el Congreso sobre el vial de Jove se va a articular en tres iniciativas: una pregunta oral en la comisión de Transportes al secretario de Estado José Antonio Santano; la comparecencia que forzarán del propio Ministro y, en tercer lugar, el PP ya presentó ayer una proposición no de ley sobre las infraestructuras pendientes en Asturias.

El PP eligió la rotonda del Arbeyal, en la que estaba previsto que desembocase el vial soterrado, para anunciar las iniciativas parlamentarias. En cuanto a la proposición no de ley, dado que se tendrá que votar, los diputados por Asturias del PSOE "tendrán que retratarse" y optar entre "decir si están con Sánchez o están con Asturias" indicó Sayas. En la proposición se reclama que el Ministerio reconsidere la propuesta de hacer el vial de Jove en superficie y también se alude a otras actuaciones pendientes en Gijón como el tramo Lloreda-Veriña, el plan de vías o la reactivación de la autopista del mar, así como a otras cuestiones pendientes en Asturias como el plan de cercanías, el tercer carril de la "Y", el soterramiento de la barrera ferroviaria y la ronda norte en Avilés, la ronda norte de Oviedo, el soterramiento ferroviario de Langreo, la autovía Oviedo-La Espina y a la autovía del Suroccidente, entre otras.

Sayas apuntó que el Gobierno dejó sin ejecutar 144 millones de euros de los que figuraban para Asturias en los Presupuestos del Estado de 2022 mientras ha habido comunidades autónomas "que han visto multiplicadas por cinco estas inversiones, y es que el señor Sánchez no tiene agenda para Asturias, porque tiene la agenda cubierta en satisfacer las peticiones independentistas de sus socios".

La diputada por Asturias, Esther Llamazares, quiso por su parte pedir "respeto por Asturias" a un gobierno que anuncia inversiones y luego las paraliza, ante lo que considera que Pedro Sánchez y Óscar Puente y el presidente asturiano Adrián Barbón "deberían venir y convocar a los vecinos de Gijón para explicar qué es lo que realmente ha pasado con el vial de Jove", que es el primero de los soterramientos que van a anular en toda España, señalando que el propio Ministro había apuntado en enero en el Congreso que eran inviables los 28.000 millones de euros comprometidos en soterramientos en España, cifra que luego su secretario de Estado elevó a 41.000 millones.

Por su parte, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Gijón, Ángela Pumariega, resaltó que "en Gijón tenemos muchas obras pendientes, pero la del vial de Jove no es una más, es sobre todo la salud de los gijoneses, la salud de los vecinos de la zona oeste", rechazando, por tanto, el vial en superficie. Una idea en la que incidió el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo: "el vial de Jove es un problema de salud pública en la zona oeste de Gijón y hasta que se dé solución a ese problema de salud pública, el PP no va a parar de luchar", por un vial de Jove soterrado, esperando que Pedro Sánchez rectifique en la decisión del gobierno de no hacer el túnel.

Suscríbete para seguir leyendo