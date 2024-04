Quejas en la calle Luarca, cerrada al tráfico por la aparición de grietas

Vecinos del entorno de las calles Teodoro Cuesta y Luarca reprochan el cierre de este último vial la semana pasada por, dicen, la aparición de grietas en el firme, unos defectos que achacan a unas obras en una finca colindante. "En la obra se ha hecho una excavación enorme y nos avisó la Policía Local de que tendrían que cerrar la calle al tráfico, pero ahora no sabemos cuál es el peligro de que esta zona se argaye", señala la administradora de uno de los edificios afectados por el cierre, que asegura haber recibido varias quejas de vecinos de su inmueble. La calle, aunque cortada al tráfico, sí permite la entrada a los garajes por Carlos Marx, según reza un cartel informativo en una de las vallas. "Creo que están tratando de asegurar la zona, porque han estado colocando placas y mirando el terreno incluso este fin de semana", apuntó José Fernández, vecino de uno de los inmuebles de Teodoro Cuesta con vistas a la calle Luarca. "Las grietas empezaron a salir poco a poco y al principio eran muy finas, pero ahora hay varias en las que puedes meter la mano entera", asegura. Los afectados piden que se asegure que estas grietas no suponen un peligro y que se garantice que la fila de viviendas de esta calle, muy estrecha, no corran peligro alguno por la remodelación del solar.