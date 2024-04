La obra de Pablo Iglesias llega al último día sin convencer a vecinos ni al Ayuntamiento

A pocas horas de que finalice el plazo de entrega de la obra de reforma de la avenida Pablo Iglesias, ni el gobierno local ni vecinos muestran su convencimiento con el resultado de unos trabajos que se han alargado "demasiado", y que tendrán que rematarse más allá del plazo estipulado. "No estamos satisfechos con cómo está quedando", afirmó Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local, que reiteró que el Ayuntamiento multará a la empresa de las obras con 615 euros diarios por cada día de retraso en la finalización de una actuación que los paseantes por la zona califican de "chapucera".

Manuel Ángel Fernández y Marta y Julia García, en el cruce con la calle Granados. / Juan Plaza

La tarde del martes, a poco más de 24 horas de la fecha marcada para finalizar los trabajos, aún faltaba por asfaltar la calzada en el tramo desde el Corazón de María a la plaza de toros de El Bibio. Algo que los operarios, que colocaban bancos en esa zona, pueden apurar hoy, pero no la tarea de subsanar errores, como las baldosas que se tendrán que recolocar en muchas aceras, y las que aún no están puestas. "Hay trabajos que hacer para que quede la obra correcta", enfatizó Martínez Salvador. "El Ayuntamiento no abonará lo que se estipula en el contrato si la obra no queda 100% de ejecución y cumpliendo el proyecto que la empresa se comprometió", recalcó.

En el cruce con General Suárez Valdés, Alfredo San José y Eunice Graña aplauden la decisión de castigar a la empresa. "Está bien que los aprieten, porque es todo trampas, no se ha puesto una baldosa bien. Se hizo todo apurado y con poca gente". Algo parecido a lo que opina Juan Turrado: "Es un escándalo, llevan tanto tiempo, y encima no ha quedado bien".

Dos operarios colocan un banco. / Juan Plaza

Poco más adelante, en el cruce con la calle Granados, Manuel Ángel Fernández observa cómo se ha tenido que levantar una esquina. "Ni cuatro meses ha durado. Son baldosas largas, que en los desniveles tienen picos que sobresalen mucho", comenta, antes de añadir: "Hay muchas baldosas sueltas, un día de lluvia me chisqué mucho". Además, apunta la sugerencia de que el Ayuntamiento cree una aplicación para que se puedan notificar incidencias con fotos y un escrito, para que se puedan arreglar con rapidez.

Juan Turrado. / Juan Plaza

Por su parte, Pedro Roldán, portavoz de Comisiones Obreras en el comité de empresa de Emtusa, calificó esta obra, en la que se ha instalado un carril bus, como "muy positiva para la ciudad" y pidió que se tome como modelo los de la avenida de la Costa, a la altura de la plaza Europa, o la avenida de Oviedo. También pidió mejorar aumentar los retranqueos o la prioridad semafórica para autobuses.

