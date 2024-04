"Hay canciones que me da pena cantar: me recuerdan a mi hermano Enrique"

"Los Secretos" se detienen una vez más en Asturias. En este caso estarán en Gijón con un formato especial, el musical "A tu lado", que podrá verse en el teatro de la Laboral el viernes 26 y sábado 27 de abril a las 20.30 horas.

–De vuelta en Asturias.

–Es una tierra genial. Los cuatro primeros bolos que hicimos fuera de nuestra zona de confort fueron en salas de Oviedo y Gijón.

–Se abre el telón y aparece un musical con canciones de "Los Secretos" y con la banda como protagonistas. ¿Traen algo así?

–Es un formato especial. No conozco ningún musical de esta índole. Contamos un poco la historia de mi libro de 2022, con todos esos recuerdos de "Los Secretos" que no se habían contado a lo largo de cuatro décadas. Este proyecto nació como un musical al uso, pero era tan complejo que nos ofrecimos a estar en el escenario poniendo la banda sonora y que, mientras, el musical siguiese su curso. Y a partir de ahí salió un guión con la historia del grupo, que se va alternando con nuestro repertorio.

–¿Qué tiene de especial este formato?

–Estamos felices, porque en principio íbamos a hacer cuatro o cinco actuaciones y vamos a estirar hasta principios de 2025. Quien lo vea va a poder experimentar esa sensación de un formato difícil de definir, pero que seguro que le engancha, porque tiene todos los elementos del teatro, de un musical y de un concierto, pero no es ninguna de esas cosas.

–Y como reza el título del espectáculo y una de sus canciones más populares, "Pero a tu lado". ¿Cómo les ayuda el respaldo del público?

–Ha sido único siempre, y nunca ha estado relacionado con el éxito de ventas de un disco o un tema. Siempre recuerdo que cuando sacamos en 1995 el disco que lleva la canción "Pero a tu lado", que tuvo tirón de ventas en aquel momento, apenas tocábamos. Pero al morir en 1999 mi hermano Enrique esa canción no funcionaba en el repertorio como algo especial, y a día de hoy, sin embargo, es nuestro número 1. Pasó de la nada a millones de reproducciones

–¿Cuál es el secreto, nunca mejor dicho, para aguantar 45 años?

–El milagro de que existamos 45 años después se lo debemos al público. Todo lo que hacemos es para agradecerles ese cariño. Somos ya clásicos. Hemos triunfado con canciones. Nuestra música traspasó la membrana de la popularidad. Hay mucha gente que no asociaba al grupo muchas canciones, pero que las sabían porque eran conocidas y las habían escuchado.

–¿Alguna historia curiosa?

–Como ejemplo, pongo una vez que nos tocó sustituir en unas fiestas a un cantante de "Operación Triunfo" muy conocido de la época, pero no avisaron al público de que tocaríamos nosotros. Había un abuelo con sus nietos, que tras el concierto se acercó a nosotros y nos dijo que realmente no sabía que conocía tantas canciones nuestras y que le había encantado la actuación. Esa forma de entrar en la cultura popular, de una manera más limpia y menos mercantilista, con una raíz más profunda, que hace que escuches canciones y te retrotraigan a muchos recuerdos. En mi caso hay muchas canciones que me recuerdan a la que ahora es mi mujer, a mi madre y, por supuesto, a mi hermano Enrique y que me da mucha pena cantar y escuchar.

