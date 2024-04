La nueva estrategia de Gijón para captar fondos UE: proponer solo proyectos ya elaborados

Una reestructuración de los equipos y el procedimiento interno de trabajo, una revisión "integral, individualizada y pormenorizada" de todos los expedientes vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para ver su grado de ejecución y un cambio de estrategia. Esos son los tres elementos que marcan el nuevo escenario municipal que se ha fijado –tras el cambio de gobierno y desde la Dirección General de Alcaldía, Coordinación y Proyectos de Ciudad– sobre la gestión de los fondos europeos. La nueva estrategia pasa por buscar en las convocatorias de ayudas europeas el soporte económico para financiar proyectos ya elaborados, que están en la programación de ciudad y que se consideran prioritarios en su desarrollo obviando la elaboración de propuestas diseñadas específicamente para cumplir con los requisitos de la convocatoria europea a la que se fueran a presentar.

Desde el nuevo equipo de gobierno se defiende la eficiencia y mayor beneficio de este cambio de modelo. Y, sobre todo, que trabajar con proyectos con un mayor nivel de maduración evitará los problemas que se están teniendo ahora con algunas de las obras en marcha sobre las que se han tenido que pedir prórrogas ante la imposibilidad de cumplir los plazos de la convocatoria o cuyo coste real ha sido muy superior al presentado a subvención tras concretarse el detalle del proyecto. Sin la concesión de esas prórrogas alguno de los proyectos se puede convertir en inviable. Los casos más sangrantes son las reformas de los colegios de Los Campos y Castiello.

Sobre la situación de los 49 proyectos presentados por Gijón a convocatorias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dará hoy cuenta en una comparecencia en comisión el director general de Alcaldía, Coordinación y Proyectos de Ciudad, Jaime Fernández-Paíno. Ahora mismo el desglose es el siguiente: 31 proyectos aprobados, de los que 7 ya están finalizados y justificados; 22 en ejecución; uno concedido sin aceptar; uno en concesión provisional; y 12 proyectos denegados. A estos hay que sumar uno al que se renunció tras aprobarse y cinco aún pendientes de resolución. Entre unos y otros, Gijón ya tiene casi 43 millones de euros de Europa en movimiento que pueden llegar a los 57,5 si salen adelante todos los proyectos pendientes. Aunque eso sería demasiada suerte.

De los proyectos en ejecución, el de mayor envergadura, con 6,9 millones de ayuda europea sobre un coste total de 9,3 millones, es el de zona de bajas emisiones de La Calzada e impulso de la movilidad. El proyecto está a un 30% de su ejecución presupuestaria con una solicitud de prórroga hasta diciembre para las acciones de la zona de bajas emisiones, la obra del carril bus de Pablo Iglesias fuera de plazo y la necesidad de acometer más carriles bici de los previstos, ya que las mediciones del plan inicial no estaban bien realizadas.

A cero está el marcador de los proyectos de reforma de los colegios Los Campos y de educación especial de Castiello de Bernueces, con tres millones de subvención concedida a cada uno. En ninguno de los dos casos el proyecto de obra ha llegado aún al Ministerio de Vivienda. Sí la petición del Ayuntamiento de una prórroga. El problema es que aunque el Ministerio está abierto a dar más tiempo a Gijón, no depende de su voluntad. La decisión final está ahora mismo en Bruselas. Sin la prórroga no se puede cumplir con los plazos de la subvención, y sin subvención el Ayuntamiento tiene claro que no puede asumir unas obras que han disparado su coste real a más de diez millones de euros entre las dos. Mejor van los trámites para el colegio Rey Pelayo, que se ejecutan, se indica desde la dirección general, "en tiempo y forma". La fecha límite de este proyecto es el 31 de marzo de 2026.

Petición de prórroga ante la imposibilidad de cumplir plazos hay también para el proyecto "Ciudades conectadas", que afecta a Emtusa aunque aquí el problema está en una acción de otra de las ciudades colaboradoras, y los programas "Comercio de Gijón, digital y sostenible" y "De compras en Gijón". Para el próximo mes de junio están previstas las primeras justificaciones económicas de las subvenciones a los millonarios "Gijón Ecorresiliente" y "Piles Natural". Otro bloque importante lo conforman los 6,5 millones de ayuda recibida vía Principado para las obras en barrios degradados. Aquí el problema ha estado en el desistimiento de la obra de la Sindical de Contrueces por deficiencias en el proyecto, pero la previsión actual es que se pueda ejecutar en el tiempo establecido.

Al margen de estas actuaciones están lo cuatro millones de ayuda directa para la reforma del viejo juzgado de Prendes Pando y los 600.000 euros concedidos, por ahora de forma provisional, a mejoras en el complejo deportivo de Las Mestas.

Ahora mismo Gijón está pendiente de la resolución de cinco proyectos presentados a convocatorias PRTR, que sumarían 14,8 millones de subvención. El anterior equipo de gobierno fue quien presentó a fondos europeos planes de actuación en el Antiguo Instituto y la Campa de Torres. Y el actual gobierno el que, en base a la reformulación de proyectos ya presentados pero que no consiguieron aprobación en convocatorias anteriores, ha presentado el laboratorio de permacultura de Los Pericones, la plataforma única de Cimadevilla y un modelo de gestión integral del agua.

Los fondos europeos de Gijón Proyectos presentados: 49

Proyectos aprobados: 31 . Sobre ellos hay 7 proyectos ya finalizados y justificados, 22 en ejecución, 1 concedido sin aceptar y 1 en concesión provisional. Los ya finalizados son la Agenda Urbana, el parque de la calle Costa Rica, la renaturalización de Puerto de Somiedo, la escuela infantil Eusebio Miranda, obras en Gijón Sur, un proyecto de dotación de fondos para bibliotecas y la mejora de las unidades de trabajo social. Suman 1, 5 millones de subvención europea sober un coste total de 3, 6 millones. Entre los proyectos en ejecución destacan por su cuantía el de Zona de Bajas Emisiones de La Calzada y de carriles bus y carriles bici en toda la ciudad, las reformas de los colegios Los Campos, Castiello y Rey Pelayo, la renaturalización del río Piles, Gijón Ecoresiliente y la rehabilitación de las viviendas de barrios degradados.

Proyectos denegados: 12 . Este listado incluye una propuesta de movilidad en Cimadevila, las rehabilitaciones de La Escuela y Príncipe de Asturias. También se dijo no al plan de renaturalización de los patios de La Camocha y a las fases 2 de los proyectos comerciales "Gijón Digital y Sostenible" y "De compras" para los que si habían conseguido dinero Gijón en una primera convocatoria. Algunas de los proyectos denegados se han vuelto a presentar a convocatorias en años posteriores.

Proyectos a los que se ha renunciado: 1 . "La cuarta butaca" de Divertia

Proyectos pendientes de resolución: 5. Se trata de las propuestas para la rehabilitación del Antiguo Instituto, la Campa Torres, un modelo de gestión integral del agua para la EMA, el laboratorio de permacultura urbana de Los Pericones y la plataforma única de Cimadevilla. EMA y Los Pericones, repiten.

