La solicitud de suelo en El Musel de Ionway llega al trámite de información pública

La tramitación para el desembarco de Ionway en El Musel sigue avanzando. El Boletín Oficial del Estado publicó ayer el inicio del plazo de información pública de la solicitud de concesión de los terrenos portuarios en los que la empresa participada por Umicore y el grupo Volkswagen planea construir una fábrica de componentes de baterías de coches eléctricos. El periodo de exposición pública y de alegaciones para estos terrenos, con una superficie de 455.141 metros cuadrados, se prolongará durante 20 días desde hoy.

Esta tramitación administrativa es el paso siguiente al proceso de competencia iniciado por la Autoridad Portuaria el pasado 13 de diciembre y discurre en paralelo a la tramitación ambiental del proyecto fabril, iniciado el 15 de marzo. Si bien, estos progresos no garantizan la llegada del proyecto de Ionway a Gijón. Por un lado, porque el avance administrativo no garantiza la cesión de los terrenos a la empresa. Más aún teniendo en cuenta que Duro Felguera ha iniciado una batalla judicial contra las decisiones de la Autoridad Portuaria dado su interés en parte de los terrenos que solicita la firma en la que se integran la belga Umicore y el gigante del sector automovilístico Volkswagen. Y por otro, porque la compañía no ha hecho firme su interés por desembarcar en el Principado.

Eso sí, en este sentido los movimientos de la compañía invitan al optimismo. A la visita del máximo directivo de Umicore al Principado hace ya unas semanas se han sumado las recientes visitas de cargos intermedios de la firma a Asturias la semana pasada para seguir de cerca trámites administrativos.

El proyecto de Ionway se dividiría en tres fases, que podrían superar ampliamente los 1.000 millones de euros de inversión y la creación de 900 empleos. La primera conllevaría una inversión de 594 millones de euros.

