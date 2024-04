"En superficie es inaceptable": el contundente mensaje de Gijón al Ministerio por el vial de Jove

Hasta ahora había sido el movimiento vecinal en las calle y los partidos políticos en el Pleno. Ahora es todo Gijón el que dice no al vial de Jove en superficie. Diga lo que diga el Ministerio de Transportes. Un no al que esta mañana daba forma el Consejo Social en su reunión constitutiva bajo la presidencia de Carmen Moriyón. «Yo os pido el respaldo para dos cuestiones. Una es considerar que el vial en superficie es inaceptable y la otra que es el Ministerio quien debe aportar la solución», indicó Moriyón. No hubo ni que votar solo con la ronda de intervenciones quedó claro que todos los presentes –hubo ausencias como la de la Autoridad Portuaria– estaban de acuerdo. Igual que unánime fue el acuerdo para sacar adelante, como se había fijado en la declaración institucional, un grupo de trabajo específico sobre el asunto con participación, entre otros, de colectivos que están en el Consejo Social pero también de los vecinos de la zona oeste, el Ministerio de Transportes y Puertos del Estado.

El Consejo Social dejó claro que no son ellos, sino los técnicos, quienes deben determinar el proyecto pero que la alternativa que se defiende desde Gijón, y desde Asturis, es el soterramiento. Y que ese proyecto que se plantee debe atender a criterios de viabilidad económica y técnica pero también tener en cuenta el factor social en cuanto a la trascendencia que para la salud de los vecinos de la zona oeste tiene eliminar el tráfico pesdo de sus vidas. De estos condicionante habló, entre otros, el viceconsejero de Infraestructuras del Principado, Jorge García, para quien «el vial en superficie no es siquiera una alternativa».

El apoyo del Principado se reconoció como fundamental en esa unidad por el vial de Jove. «Gijón tiene que decir basta ya», expresó el presidente de la Federación Vecinal, Manuel Cañete, que hizo hincapié en que los tiempos deben ser breves. Plazos y presupuestos concretos también pidieron otros consejeros. Ángela Pumariega, desde el PP, pidió que el Ministerio presente todos los informes sobre la licitación fallido. Informes a los que el Ayuntamiento suma la opinión de la demarcación en Asturias del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos que en sus conclusiones plantea dos opciones a partir de ahora: retomar el proyecto de túnel soterrado ampliando los informes o plantear un nuevo estudio de alternativas de forma diligente y que tenga en cuenta todas las condiciones, incluidas las sociales, y las nuevas construcciones ya realizadas o anunciadas para evitar complicaciones. «Vamos bien, gracias a todos», concretó Moriyón en el cierre de un Consejo Social donde también se habló del proyecto Naval Azul para El Natahoyo.

Suscríbete para seguir leyendo