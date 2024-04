Fiscalía, acusación y defensa se ratifican en el crimen de la inmobiliaria

El caso del crimen de la inmobiliaria, es decir, el presunto asesinato de Fran Tobajas a manos de Felipe de Arriba Ramos en la calle Campo Sagrado el pasado 20 de septiembre de 2023, cumplió ayer su último trámite con la vista previa entre las partes. Y tanto la Fiscalía, como la acusación particular como la defensa se ratificaron en sus escritos de conclusiones previas. Los tres habían considerado los hechos, que ocurrieron a la puerta del negocio de la víctima, la inmobiliaria Golden Star, como un delito de asesinato. Si bien, tanto la Fiscalía como la acusación particular habían diferido en el número de años de la condena, así como en las indemnizaciones que pedían.

La Fiscalía había solicitado la condena para Felipe de Arriba Ramos por delito de asesinato y le había pedido 18 años de cárcel. La acusación particular, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, había pedido que cumpliera dos años más de reclusión. La defensa del enjuiciado también consideró los hechos como un delito de asesinato, pero introdujo en sus conclusiones varios atenuantes. Uno de ellos fue el de reparación del daño, pero también el de haber colaborado con la Justicia. El principal, no obstante, fue que, según su versión, el asesino confeso de Tobajas había actuado "obcecado" por un "estímulo pasional" debido al antiguo préstamo que la víctima había concedido a la exmujer del autor de su muerte, también como desveló este periódico. Dicho crédito fue denunciado, pero la querella no se admitió.

La vista previa de ayer se celebró aún en el Juzgado de Instrucción número 3, el que se encontraba de guardia en el momento en el que tuvieron lugar los hechos. Se considera este el último trámite antes de que el caso a pase a la Audiencia Provincial, a su Sección Octava, la que tiene su sede en Gijón. Una vez se cumplan ciertos trámites administrativos, lo que tocará será buscarle una fecha al juicio, así como la composición del jurado. El caso se juzgará por jurado popular como sucede en estos casos. No hay una fecha aún fijada para ello. Por la sala de la Audiencia Provincial pasarán no solo los testigos sino que el autor confeso de los hechos podría ofrecer su versión de lo sucedido. No está previsto que vaya a haber acuerdo. En la vista de ayer estuvo presente de forma telemática.