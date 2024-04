Los Veteranos Paracaidistas se alistan a la lucha por el vial

José Adriano Mieres es uno de los 30 miembros de la Asociación de Veteranos Paracaidistas del Principado de Asturias, una entidad arraigada en Moreda desde hace más de una década. Jubilado de una empresa de distribución de bebidas, es vecino de La Calzada de esos de "toda la vida". Vive al pie de Cuatro Caminos, así que entonces no es extraño que responda con franqueza al problema de la contaminación en la zona.

–¿Se le ocurre alguna comparativa en el argot paracaidista para ejemplificar lo que ha pasado con el vial de Jove?

–"Pues mira, no. Lo que yo creo que están haciendo es reírse de la gente", responde con franqueza.

Como él, lo mismo piensan la treintena de miembros de este colectivo que tiene su sede en uno de los bajos municipales que hay en la avenida de José Manuel Palacios. Están, en concreto, en el número 70 de la calle, al pie de la escuela de Educación Infantil Miguel Hernández. No todos los miembros de la entidad son del barrio, pero todos, al estar en Moreda, son conscientes del problema de contaminación que hay en la zona. Y todos están en contra de que el proyecto del vial de Jove se quiera hacer ahora, como marca ahora, el Ministerio de Transportes. Están que trinan, como el resto de entidades de la zona oeste y de la ciudad con la decisión de Óscar Puente. Y reclaman que se dé marcha atrás a un posicionamiento, el de hacer en superficie el vial, que consideran un "verdadero disparate". "En superficie no se debe hacer", concretan los presentes.

El presidente de la asociación es desde este mes de febrero Juan Millán. Él también vivió en la zona oeste hasta hace no mucho. "He vivido en La Calzada y comparto la opinión de José Adriano. Creo que cualquier solución que se tome que sea buena para la ciudad será positiva. Está claro que hacer el vial de forma soterrada será mucho mejor", puntualiza el dirigente. José Adriano es el que más se explaya en sus explicaciones porque siente que es un problema que vive de cerca al convivir con los camiones día sí y día también que pasan por Príncipe de Asturias. "Antes de tomar la decisión que tomó, el ministro igual lo que tenía que haber hecho era sentarse media hora en la zona, pasar por Cuatro Caminos, y ver hasta qué punto llega el problema", expresa. "Esto es todo una tomadura de pelo. El mayor miedo que tengo es que esto no se vaya a resolver ahora", comenta. Lo dice porque teme que el conflicto que hay ahora por el vial vaya a servir como señuelo para demorar, aún más, la toma de decisiones. "Seguro que inventan otro proyecto y nos tiramos de la misma manera otros diez años", puntualiza el veterano.

José Antonio Martínez, que hasta febrero fue el presidente de este colectivo y es el representante de la asociaciones culturales de la zona oeste, es otro de los que tiene mucho que decir en el asunto de la contaminación que padecen, por ejemplo, los vecinos de Moreda. "¿Quieres que te enseñe cómo tenemos el buzón?", pregunta para ejemplificar que el polvo y las partículas en suspensión no solo son cosa de los barrios más oeste del oeste, sino que también en este punto se nota el paso de los vehículos pesados y también de la industria que se nutre de ellos. "Está lleno de carbonilla y la entrada del local lo mismo. Es negra y nos entra por debajo de la puerta", especifica Martínez que, como el resto de sus camaradas, se une al sentir de la zona para reclamar que el vial de Jove no se haga en superficie bajo ningún concepto. "Apoyo a la población del barrio por mayoría", añade.

"Hacerlo en superficie es un completo disparate", vuelve a insistir José Adriano Mieres. "Si el ministro hubiera hablado con los vecinos, hubiera visto los camiones que pasan todos los días por Cuatro Caminos no habría tomado esta decisión que ha tomado", expresa. "Lo que se ha hecho es querer trasladar el problema de un lado a otro de la ciudad. Moverlo apenas medio kilómetro. Cambiarlo de sitio", contesta este veterano, en una tesis que se ha extendido ya por los cuatro rincones de la zona oeste de Gijón. Una zona oeste que, en términos generales, y en particulares los paracaidistas está harta de ninguneos. Cuando se apaga la grabadora, añaden estos lo que piensa mucha gente: "Igual es hora de enseñar los dientes".

