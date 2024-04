Los párrocos del Oeste, contra "la trinchera" que dividiría Jove

"Pensamos que es difícil de digerir, por no decir imposible, lo que le Ministerio nos quiere vender: que la alternativa es construir una trinchera que dividiría por completo la parroquia de Jove". Este pasaje forma parte del comunicado que ayer leyó, al término de la misa en la iglesia de Santa Cruz de Jove, el párroco de la unidad pastoral de esta parroquia y de la de Fátima, Eduardo Zulaiba. Un comunicado que también se iba a leer ayer en las parroquias de Santa Olaya y de San Esteban del Mar, y que también respaldan los párrocos de Tremañes y de El Cerillero, explicó Zulaiba al término de su lectura.

El sacerdote indicó a los feligreses de Jove y La Calzada que acudieron ayer a la iglesia de Santa Cruz que "los cristianos que pertenecemos a estas comunidades también somos personas que vivimos en esta zona oeste de Gijón, y que desde hace mucho tiempo, quizás demasiado, venimos soportando unos índices de contaminación que están afectando dañinamente a nuestra salud y a nuestra calidad de vida", explicando que él se suma, siempre que no le coincide con un oficio religioso, y que seguirá yendo, a las manifestaciones que se convocan contra la contaminación y contra el vial de Jove en superficie. Al igual que sus feligreses, Zulaiba no se cree el argumento técnico esgrimido por el Ministerio para desechar el soterramiento del vial de Jove, cuando ya en 1911 se construyó un túnel en Hamburgo bajo el río Elba, el 1994 otro bajo el Canal de la Mancha o bajo Gijón pasa el túnel del metrotrén. "¿Acaso la tecnología no ha avanzado lo suficiente como para evitar posibles derrumbamientos?", se pregunta.

Carlos Nogueiro, junto a su abuela Josefa Llano, ayer, en el templo de Santa Cruz de Jove. / Ángel González

Las palabras del sacerdote están en línea con lo que piensan sus feligreses, algunos de los cuales ya lo expresaban antes del inicio del oficio religioso, como el vecino de La Calzada, Carlos Nogueiro, quien entró al templo junto a su abuela, Josefa Llano. Ante la propuesta del Ministerio, Nogueiro se pregunta: "¿Más barreras, para qué? No es razonable", añadiendo que "no entiendo por qué no se saca el tráfico por el túnel de Aboño, que es la solución más barata y de hecho es por donde iba antes".

También las hermanas María Luz y Celia Munuaga apuntaban sobre hacer el vial de Jove en superficie que "sería una injusticia", en palabras de la primera, a lo que Celia añade: "Nos engañan como a chinos todos los políticos", afirma la gijonesa, que asegura que tiene que usar "mascarilla para limpiar la terraza" de casa por la acumulación de contaminación, temiendo que el vial agrave esa situación.

El rechazo al vial de Jove en superficie en la unidad pastoral de Fátima y Jove no ofrece duda, aunque las alternativas que se prefieren son distintas. Así, Luis Fernández Sánchez apunta que "personalmente creo que lo más sensato sería hacer la carretera por Aboño, aunque pertenezca a Carreño. El Musel es de todos", añadiendo que aunque se haga en túnel por Jove, los humos se tendrán que extraer del túnel por algún sitio, añadiendo polución a la zona en un intercambio de opiniones con Lena Mari Álvarez Latorre, vocal de la asociación vecinal de Jove, quien opina que "no quiero que lo que nosotros no queremos vaya para Aboño" defendiendo, por lo tanto, que se haga el vial por Jove soterrado, como en su día se hizo el túnel del metrotrén "y no cayó ninguna casa".

Montserrat Álvarez asiente indicando que el vial "tiene que ser soterrado, hacerlo por arriba divide Jove y La Calzada y llevamos 30 años con esta polémica, ¿a dónde fue a parar el dinero del vial de Jove? ¿Se están riendo de Jove? Ya está bien", recordando que los vecinos de Jove también pagan sus impuestos.

Tras el oficio religioso y su posicionamiento sobre el vial de Jove, el párroco apuntó que prevé enviar el comunicado que ayer leyó a sus feligreses al Obispado. "La Iglesia forma parte de la sociedad y no podemos permanecer callados ante el sufrimiento de las personas con las que tenemos que estar a su lado", añadiendo que "vivo con ellos, respiro el mismo aire y enfermo como ellos". Ayer, desde el púlpito, quiso dejar clara su postura.

